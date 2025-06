Crónica 22-06-2025

Maule Costa: Docentes de matemáticas se forman en uso didáctico de programa Sumo Primero

- Pares que han sido capacitados por el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile en la propuesta del profesor japonés Masami Isoda, entregarán durante este año su experiencia en el innovador y didáctico modelo para la enseñanza de la matemática

En un total de cuatro capacitaciones participarán este año los docentes de matemáticas de primer y segundo ciclo básico, de establecimientos del Servicio Local de Educación Pública Maule Costa, con el objetivo de conocer los alcances del programa Sumo Primero impulsado por el Ministerio de Educación.

El texto Sumo Primero nace del material japonés “Study with your Friends: Mathematics for Elementary School”, desarrollado por la Universidad de Tsukuba, y su adaptación al contexto nacional fue liderada por expertos chilenos en didáctica de la matemática del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, ofreciendo un innovador modelo probado internacionalmente para el desarrollo del pensamiento matemático en los primeros años de la trayectoria educativa.

La facilitadora del programa Sumo Primero, Marlene Retamal Flores, profesora de matemáticas del Liceo Claudina Urrutia de Cauquenes, comentó en el primer encuentro que “la idea siempre es poder conectar al profesor de la enseñanza básica con sus alumnos y con todos los recursos que cuenta el Sumo Primero que es el lanzamiento de este texto del Ministerio de Educación”, indicó la profesional.

Edison Salgado es el otro facilitador del programa para la provincia de Cauquenes en el programa Sumo Primero. Es parte del equipo docente en el liceo Pedro Aguirre Cerda, LIPAC, y también capacitó a profesores en la primera formación.

“Sabemos que es muy importante esta metodología de origen japonés que se implementa en Chile porque presenta actividades para que resuelvan los estudiantes, resolución de problemas, argumentación de estos y además se incorpora algo muy esencial: inteligencia artificial al servicio d ellos docentes”, dijo el docente.

Gabriel Hernández, profesor de matemáticas del liceo Antonio Varas de Cauquenes destacó la entrega de estrategias para realizar cada uno de los contenidos del libro con los niños. “Nos ha entregado bastantes herramientas, trae mucho trabajo práctico. Las explicaciones son bien concisas y eso ha facilitado también la forma de entendimiento que tienen los niños de los contenidos”, expresó.

ASISTENTE IA

De esta forma, para potenciar el uso de los textos escolares como herramienta clave de mejora, el Mineduc, con apoyo del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, fortalecerá el acompañamiento a equipos directivos y docentes. Por lo mismo, este año, no solo se desarrollarán estos talleres para difundir y apropiar la estrategia didáctica de los textos Sumo Primero, sino que también una plataforma digital con un asistente virtual de Inteligencia Artificial para apoyar a los docentes en el uso de Sumo Primero.