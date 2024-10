Deportes 02-10-2024

Maule cumple gran participación en primera semana de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales



- En la región de La Araucanía se está desarrollando esta justa, que se extenderá hasta el 6 de octubre y que ha reunido a los mejores exponentes del país en 25 disciplinas deportivas y donde la región ya registra 22 medallas.

De gran manera ha sorteado la primera semana de competencia la delegación de la región del Maule, en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales de La Araucanía 2024.

La representación maulina ha logrado posicionarse en diferentes disciplinas, en este evento que organiza el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes, en conjunto al Comité Olímpico de Chile, Comité Paralímpico, Gobierno Regional de La Araucanía, las municipalidades de Temuco, Padre Las Casas, Pucón y Villarrica, además de las Federaciones Deportivas Nacionales y clubes deportivos.

“Estamos muy contentos y orgullosos por los resultados que han tenido los deportistas de la región. Sabemos que el Maule tiene deportes estratégicos y donde siempre destacan a nivel nacional e internacional, como son el caso, por ejemplo, del tenis de mesa y para tenis de mesa, el para atletismo, el karate y ciclismo, entre otras. Esperamos que en las próximas disciplinas también puedan tener una gran representación”, aseguró el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda.

Hasta la fecha, el maule registra 22 medallas, de las siete son de oro, tres de plata y 12 de bronce, concentradas en el karate, tenis de mesa, para tenis de mesa, para atletismo, ciclismo, natación, parapowerlifting y taekwondo.

En relación a las medallas de oro, se encuentra la de Isabella Arévalos en -68 kilos en karate; la de Ignacio Saavedra y Ronald Sepúlveda en clase MD13 dobles varones del para tenis de mesa; la de Diego Silva en el parapowerlifting en -54 kilos; los dos oros de María Jesús Lara, quien logró el primer lugar en los 100 y 200 metros T47, el también oro de Sebastián Martínez en el lanzamiento de la bala y el de Yéster Ávila en los 400 metros T20, todo esto en el paraatletismo

PALABRA

Sobre esta participación, el Director Regional del IND, Zenén Valenzuela, comentó: “Estamos contentos con la posibilidad que están teniendo los deportistas de la región del Maule. Uno de los caminos para apuntar al alto rendimiento es la competencia. Entre mayor competencia tengan los deportistas, mayores posibilidades de desarrollo tendrán, por lo cual la posibilidad que entrega el Mindep-IND, en conjunto al Comité Olímpico y Paralímpico, la deben aprovechar los deportistas para seguir creciendo”.

María Jesús Lara tuvo un día especial, ya que en el día de su cumpleaños número 15, logró un oro: “Fue una salida con mucho viento y muy difícil, entonces lograr este primer lugar me puso muy feliz, porque es el día de mi cumpleaños y me alegro haber tenido la oportunidad de haber competido. Mi intención es poder llegar más lejos, poder competir en otros lugares y poder representar a Chile y a mi comuna. Feliz de representar al Maule en estos juegos”.

Por su parte, Diego Silva del parapowerlifting, se refirió a su participación en este evento: “Fue una competencia super compleja, no me fijo en los rivales, sino en superarme y en cada competencia poder superar mis marcas, sacarme la espinita de 2019, donde me fui en blanco. Ahora lo pude hacer con tres intentos válidos y con esta medalla de oro, así que muy contento por representar a mi región y a mi Hualañé querido. Es una fiesta única, siempre es especial compartir con deportistas de otros deportes y otras disciplinas y siempre es bueno conocer la realidad de otras regiones, porque los deportistas en otras regiones no tienen la misma difusión, el mismo apoyo, entonces conocer otras realidades también enriquece”.

La competencia que se desarrollará hasta el 6 de octubre, aún le restan disciplinas como el atletismo convencional, balonmano, para natación, vóleibol y ciclismo BMX.