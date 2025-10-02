Deportes 02-10-2025

Maule impulsa a sus campeones: Gobierno del Maule asigna recursos a destacados deportistas de la región

- El gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca afirmó con orgullo: “Estamos muy felices de apoyar a nuestros deportistas de élite y clubes de la región, quienes nos representarán a nivel nacional e internacional”.

En el marco de una nueva sesión extraordinaria del Consejo Regional, se aprobaron recursos de forma unánime para potenciar y apoyar a cuatro deportistas y clubes de la región que representarán al país en certámenes nacionales e internacionales.

“Hoy día hicimos un CORE extraordinario justamente para ayudar y beneficiar a cuatro clubes deportivos y algunos deportistas de élite que tenemos acá en región. Ellos van a participar en distintas competencias a nivel nacional y también internacional, lo cual pone muy contento de que puedan representarnos como región y país”, afirmó el gobernador Álvarez-Salamanca.

En esta ocasión, los beneficiados son:

• Luis Flores, destacado tenimesista paralímpico, recientemente condecorado con la Medalla Cardenal Raúl Silva Henríquez en el Día de la Región, quien se prepara para disputar el Panamericano de Sao Paulo 2025.

• Eduard Morales, ciclista maulino, que competirá en el Mundial de Ciclismo Amateur en Australia.

• Club Deportivo Fénix Rancur, equipo de básquetbol que viajará a Mar del Plata, Argentina, para participar en el Open Básquet 2025.

• Club Ciclismo Zona 7, elenco ciclista de Cauquenes que representará a la región en la exigente competencia Race XCM Arica 2025.

“Este es un gran aporte ya que podré comprar indumentaria para poder seguir apoyando mis entrenamientos. Estoy enormemente agradecido con el gobernador porque esta es una gran ayuda para los deportistas”, valoró Eduard Morales, ciclista maulino.

“Como club estamos super agradecidos de esta asignación directa, ya que nos permitirá competir en Argentina próximamente”, agradeció Florencia Ramos, en representación del Club Deportivo Fénix Rancur.

“Es una tremenda ayuda para poder representar a la región y el país en esta competencia de carácter panamericano e internacional en la ciudad de Arica”, finalizó René Muñoz, representante del Club Ciclismo Zona 7.





