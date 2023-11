Crónica 01-11-2023

Maule: mercado del trabajo estancado



- La Universidad Autónoma de Chile realizó la III Mesa Público Privada del Trabajo, instancia en la cual expertos y sectores productivos reconocieron que no se observan mejoras sustantivas. Se proyecta que cifras de empleabilidad sigan siendo débiles.



Precariedad laboral, desempleo y bajos salarios son algunas de las realidades que aún describen el mercado del trabajo en la Región del Maule.

Basado en las estadísticas disponibles, como la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Universidad Autónoma de Chile realizó la III Mesa Público-Privada del Trabajo “Evolución del Mercado del Trabajo”, que reunió a representantes de las secretarias regionales de los ministerios del Trabajo y Previsión Social; Economía, Fomento y Turismo; y Mujer y Equidad de Género, así como de la Cámara Chilena de la Construcción; Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Talca; Instituto Nacional de Capacitación Profesional (Inacap); y Observatorio Laboral del Maule de la Universidad Católica del Maule (UCM).

En la oportunidad se analizó la trayectoria laboral de la región. No obstante, expertos y representantes de sectores productivos advirtieron que no se observa evolución positiva. “Estamos estancados. La trayectoria no indica mejoras sustantivas en formalidad, ingresos, ni en las brechas de género”, comentó el Dr. Guillermo Riquelme, investigador de la Universidad Autónoma de Chile y encargado del proyecto ISOMA 2023, también conocido como Informe Socioeconómico del Maule, que se espera sea entregado a mediados de diciembre como un diagnóstico territorial, a propósito de generar propuestas que nacen del diálogo con sectores públicos y privados.

“La mesa no sólo da cuenta de las cifras del INE, sino también de la informalidad laboral que sigue creciendo en distintos sectores, así como la precariedad que se expresa en los niveles de ingresos mostrados en la ESI de agosto…Las cifras de ocupación seguirán siendo débiles, sobre todos en formalidad. Muy probablemente a finales de año vamos a estar próximos a los datos que ya nos entregaron de desempleo, cercanos al 9% como promedio nacional”, explicó el experto en empleabilidad.

El Vicerrector de Vinculación con el Medio de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Mauricio Vial, agradeció la participación de los asistentes a la mesa y reconoció el interés de la universidad por generar espacios de diálogo sobre el trabajo y la empleabilidad como un factor que afecta a todas las personas. “Lo que no se mide, no se mejora y desde allí que estamos empeñados en aportar con capital humano avanzado e investigación, para entregar la mayor cantidad de antecedentes e instrumentos y tener alianzas con instituciones públicas que concatenan esfuerzos para que podamos todos juntos, como entidades públicas y privadas, en nuestro caso como universidad, resolver problemáticas sociales como las del mercado del trabajo”, acotó.



LAS ESTADÍSTICAS

El director regional del INE, Héctor Becerra, señaló la importancia de que las universidades analicen las cifras que como instituto generan permanentemente. “Lo que buscamos es mostrar la realidad del país y de la región en

particular…Todas estas instancias de participación son fundamentales, porque nos permiten exponer los datos para generar una panorámica del empleo”, comentó.

Para entregar mayores detalles estadísticos, Pedro Rojas, jefe de la Unidad Técnica del INE Maule, se refirió a variables relacionadas con la tasa de desocupación, misma que a juicio del experto debe ser considerada complementariamente con datos de participación del mercado del trabajo y ocupación. “Es importante analizar este tema desde la estructura del mercado del trabajo, porque muestra una dinámica que da a entender que este es flexible”, explicó.

Como parte de esta evolución del mercado del trabajo en la región, Rojas detalló que el sector Agrícola, aunque sigue siendo de los más importantes, por períodos ha perdido fuerza en cuanto a sectores productivos que concentran mayor cantidad de personas ocupadas, superado por el sector Comercio, lo cual, apuntó, se ha convertido en tendencia, como parte de la evolución de la productividad y ocupación en la Región del Maule.