Cultura 24-06-2025

Maulina Constanza Gacitúa lanza su primer libro: “Sanando a través de las manos”



Con un susurro firme que atraviesa la piel y llega al alma, la masoterapeuta maulina Constanza Gacitúa lanza su opera prima editorial: “Sanando a través de las manos” El libro —un híbrido de crónica terapéutica, manifiesto filosófico y manual introductorio— abre con la frase que guía toda su praxis:

"Hay que volver a pensar el cuerpo; no lo poseemos, somos cuerpo. Mente y cuerpo son una sola cosa por lo tanto debemos preocuparnos de ambos. Nuestro cuerpo guarda las experiencias en sus músculos, nervios. ayudarlo a sanar, es ayudar a superar nuestros miedos, ansiedades", explica Contanza.

Una experiencia más allá del masaje

Gacitúa propone que la masoterapia es un arte total donde convergen técnica, estética y presencia emocional. La ambientación —aromas suaves, luz ámbar, música— prepara al sistema nervioso para dejarse sostener. Luego, la habilidad del terapeuta radica en escuchar con las manos: presiones rítmicas que dialogan con la respiración del paciente y regulan, casi en silencio, el tono vagal.

«La música guía el pulso del tejido; cuando un beat coincide con el latido, el cuerpo concede permiso para soltar», escribe Constanza.

Voces que dan testimonio

El libro incluye relatos de pacientes los cuales describen cómo el tacto consciente los ayudó a sanar migrañas rebeldes, trastornos de ansiedad depresión y aspectos de la neurodivergencia. Para Contanza la masoterapia no debiese ser un lujo s, i no una terapia alternativa profesional y seria , donde se requiere de mucho estudio y constancia. “La masoterepeuta para las civilizaciones antiguas era un ritual sagrado para una mejor calidad de vida” explica Constanza.

"Cuerpo y mente son uno, eso ya no es tema en discusión. Si nuestro cuerpo tiene tensiones acumuladas claramente están ligadas con experiencias traumáticas, estrés, miedos, conexión sensioral, las cuales pueden sanarse desde nuestro cuerpo", agrega Constanza.





Profesionalizar el arte de tocar

Desde sus inicios en el oficio, Constanza Gacitúa ha sido una voz firme por la profesionalización de la masoterapia en Chile, exigiendo que se la reconozca como una disciplina terapéutica, no como un servicio cosmético o asociado erróneamente al erotismo.

“Durante años, el masaje fue caricaturizado o reducido a un fetiche. Pero tocar el cuerpo humano es un acto sagrado. Requiere ética, técnica, respeto y vocación. Es un ritual de cuidado que nos vincula con lo más antiguo y humano que tenemos: la necesidad de sentirnos sostenidos.”

Esta visión recorre todo su libro. Para Constanza, la masoterapia no es accesorio, es medicina sensorial, y su lugar está en la conversación con la salud pública, la neurociencia afectiva y las terapias de regulación emocional



Masoterapia y neurodivergencia

Gacitúa explica cómo la presión profunda, combinada con estímulos previsibles, ayuda a regular el sistema propioceptivo, promueve la producción de serotonina y reduce la sobrecarga.

«La neurodivergencia no es un error de fábrica; es un lenguaje distinto. El masaje entiende este lenguaje, y llogra dar paz frente al miedo, ansiedad. Es una regulación natural del cuerpo”