Social 20-09-2023

Maulinos cerraron de manera exitosa participación

en Nacional de los Juegos Deportivos Escolares

• La región logró la clasificación de más de 20 deportistas y dos técnicos, al Sudamericano de la especialidad, que se desarrollará en Chile y que contará con la infraestructura del legado los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023

De manera exitosa cerró su participación la delegación maulina, en el Nacional de los Juegos Deportivos Escolares, que se desarrollaron del 02 al 16 de septiembre, en la región del Biobío y que consideró la ejecución de 10 disciplinas, en las que la región marcó presencia con más de 200 deportistas.

En esta pasada, el Maule logró la clasificación de más de 20 deportistas y dos técnicos al Sudamericano Escolar, que se desarrollará del 04 al 09 de diciembre en Santiago y que tendrá como gran novedad, que utilizará la infraestructura, que dejará el legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

FELICIDAD

El seremi del Deporte, Iván Sepúlveda Sepúlveda, aseguró: “Siento un profundo respeto y admiración por la delegación que nos representó en este Nacional. Tuvimos un muy buen desempeño y eso nos permitirá tener a deportistas maulinos representando a Chile en el Sudamericano. Estamos orgullosos por el desempeño de cada uno de nuestros deportistas en sus competencias y que dejó en lo más alto a la región del Maule”.

En esa línea, Zenén Valenzuela, director regional del IND, consignó que “en la vida no hay casualidades, en la vida hay causalidades, de tal forma de que lo que se consiguió es el resultado de un trabajo sistemático y programado de los entrenadores, de los deportistas, del apoyo de los colegios y las familias, también del equipo del IND. Por último, comentar que los griegos les daban a sus campeones olímpicos una corona de laureles, para que celebraran y a la semana se secaran esos laureles y eso les recordara, que después de la celebración hay que trabajar para conseguir un nuevo buen resultado”.

DESTACADOS

En esta oportunidad, los deportistas clasificados al Sudamericano fueron en el vóleibol varones, del Instituto Linares, quienes fueron campeones, tras imponerse en la final a los locales del Biobío. En el atletismo convencional, obtuvieron pasajes a la competencia internacional, Emilio Carrillo, Josefa Pradenas, Camila Méndez y Camilo Conejeros. El atletismo adaptado, también tendrá en el Sudamericano a Franco Yáñez, Ingrid Vásquez y Matías Méndez, además de los técnicos Renato Sepúlveda y Paulo Silva.

Mientras que, en la natación, será parte de este evento internacional, Catalina Gutiérrez, mientras que Agustín Eguiluz, debe ser confirmado por la organización, pero ya está preclasificado.



Francisco Briones, una de las figuras del equipo de vóleibol, aseguró: “Estoy muy emocionado con lograr este buen resultado. Íbamos ganando 2-0 y creo que la confianza nos jugó en contra, finalmente lo pudimos sacar adelante. Estamos muy contentos”.

A su vez, Catalina Gutiérrez, alumna del Liceo Abate Molina de Talca, clasificada de natación al Sudamericano, comentó que “estoy muy feliz, porque se logró la meta. Es la medalla más importante que he conseguido. Quiero dar las gracias a toda mi familia, porque me han apoyado mucho”.

Ingrid Vásquez, de la Escuela Numpay de Maule, quien nuevamente será parte del Sudamericano Escolar, comentó que “estoy muy orgullosa de mí por conseguir este logro y feliz por ir nuevamente al Sudamericano. Voy a entrenar, esforzarme y exigirme para volver a ser campeona sudamericana”.

A su vez, Emilio Carrillo del Colegio Montessori de Talca, quien también dirá presente en la cita internacional, espetó: “Estoy muy feliz por este logro, porque trabajé mucho para obtenerlo. Ahora en el Sudamericano iré a ganarlo, por lo que entrenaré con todo para llegar muy preparado. Agradecer a mi entrenador y a mi familia por el apoyo”.

POR MÁS

Otro de los resultados destacados que tuvo la delegación del Maule, fue el tercer lugar de Trinidad Reyes en la Gran Fondo del ciclismo; también tres medallas de bronce en el tenis de mesa, gracias a la competencia individual de Maximiliano Cáceres, el doble del propio “Maxi” y Ángel Orellana, sumado a la competencia general sumatoria de varones y damas, donde fueron parte Sara Mogollón y Laura Castro.

Por otro lado, el equipo del futsal damas del Liceo Marta Donoso Espejo de Talca, logró el segundo lugar nacional, no logrando revalidar el titulo nacional. Por otra parte, el balonmano damas del Colegio Montessori de Talca, consiguió un sexto lugar y la nominación a la preselección nacional de cinco jugadoras.