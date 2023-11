Deportes 07-11-2023

Maulinos contribuyeron a histórica cosecha de medallas en Juegos Panamericanos



- Una gran actuación cumplió el Team Chile en Santiago 2023, que tuvo a más de 20 exponentes regionales, en 11 disciplinas, en el evento deportivo multitudinario más grande que ha tenido el país en su historia

Una histórica cosecha de medallas tuvo el Team Chile, en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, los cuales han tenido una gran valoración por las autoridades deportivas internacionales. En esta pasada, los exponentes nacionales lograron colgarse 79 preseas, de las cuales 12 fueron de oro, 31 de plata y 36 de bronce, ubicándose en el octavo lugar. De ellas, los representantes maulinos, que fueron más de 20 en 11 disciplinas, lograron cinco, considerando cuatro de bronce y una de plata.

Durante la realización de las diferentes jornadas, fueron parte el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda y el Director Regional (s) del IND, Zenén Valenzuela, quienes tuvieron desplegados en las sedes de Santiago y San Pedro de la Paz.

“Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, son el evento deportivo más grande celebrado en la historia de Chile y estamos muy orgullosos de la organización. El presidente Gabriel Boric, así lo entendió, como un evento de Estado y por eso los recursos estuvieron para que esto saliera a tiempo y que todo Chile lo disfrutara. Este es un trabajo ejemplar que ha realizado el Ministro Jaime Pizarro y la Subsecretaria, Antonia Illanes, quienes han hecho que los recintos estén llenos a tope. Nuestros deportistas estuvieron muy bien y con la mejor participación histórica. Nunca habíamos tenido tantas medallas y la representación maulina fue muy poderosa. Estamos orgullosos de los maulinos y ahora vamos por más en los Juegos Parapanamericanos".

El Director Regional del IND, Zenén Valenzuela, agregó: “Se confirma el valor del deporte para generar integración social. No hay otro fenómeno social que logre eso. Destacar la organización y el trabajo de los miles de voluntarios. Creo que hay que valorar, cuidar y celebrar los triunfos, pero no sobredimensionarlos, pues seguimos en el alto rendimiento relativo y no absoluto. Por otra parte, se debe priorizar el apoyo según las posibilidades de resultados y no atomizar los recursos, los cuales han sido significativos para los deportistas por parte del Estado”.

PROTAGONISTAS

Las medallas conseguidas por los maulinos fueron en los deportes del boxeo, con la oriunda de Lontué, Denisse Bravo, que logró bronce en el boxeo; los linarenses, Marco y Esteban Grimalt en el voleibol playa, también con el tercer lugar. Se suma la presea de tercer puesto del talquino, Gustavo Gómez, en dobles varones, junto a Nicolás Burgos del tenis de mesa y la tercera posición de la curicana, Antonia Valdés en la lucha olímpica.

La talquina, Franchesca Caniguán, por su parte, obtuvo la medalla de plata, junto a la selección de fútbol femenina de fútbol.

Tras esta gran participación, ahora se aproxima la entrada en acción de los exponentes que defenderán a Chile en los Parapanamericanos, que se disputarán del 17 al 26 de noviembre y donde el Maule tiene grandes expectativas.