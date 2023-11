Deportes 29-11-2023

Maulinos contribuyeron a mejor actuación histórica en Juegos Parapanamericanos



Una importante obtención de medallas logró el Team ParaChile, que contó en sus filas con exponentes de la región, quienes le brindaron gran satisfacción al país, en este certamen que ya comienza a resaltar el legado de Santiago 2023

Con broche de oro cerraron deportistas del Team ParaChile su participación en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, logrando una histórica obtención de medallas.

En total fueron 51 las preseas que consiguieron los exponentes del territorio nacional, de las cuales 16 fueron de oro, 20 de plata y 15 de bronce y donde exponentes de la región también tuvieron su contribución.

Cuatro fueron los metales logrado por los maulinos, gracias al oro y plata del tenimesista en silla de ruedas de Yerbas Buenas, Luis Flores, quien fue primero en individual y plata en dobles, junto a Vicente Leiva, deportista nacido en Curicó. Por su parte, en el para ciclismo, el linarense, Matías Mansilla logró dos medallas de bronce, en las pruebas Contra reloj y Grand Fondo, junto a su hermano Marcelo, quien fue su guía.

BALANCES

El Seremi del Deporte de la región del Maule, Iván Sepúlveda Sepúlveda, comentó el balance de esta participación maulina: “Estamos muy contentos con lo que fue Santiago 2023 y en este caso los Juegos Parapanamericanos. Como lo dijo el presidente, Gabriel Boric, el deporte es la mejor herramienta para mejorar la cohesión social, enfrentar la delincuencia y fomentar la disciplina, por lo que nos pone muy contentos lo que generó. Por otra parte, con la construcción de estos recintos, hoy comienza el verdadero legado de los juegos, ya que nuestros deportistas tendrán mejores oportunidades para seguir desarrollándose en sus respectivas disciplinas”.

Consignar que la remodelación y construcción de infraestructura, se utilizará en el próximo Sudamericano de los Juegos Deportivos Escolares que se desarrollará del 04 al 09 de diciembre y donde la región del Maule también tendrá en acción a deportistas en atletismo, natación, paranatación y vóleibol.

Por otra parte, el Director Regional (s) del IND, Zenén Valenzuela Kleiber, también se refirió al gran resultado de los nacionales y dijo que “la única forma de medir el éxito, es el resultado. En esta pasada, Chile consiguió el sexto lugar en esta competencia, superando el octavo lugar de Lima 2019 y el noveno puesto de Toronto 2015, por lo que nos tiene muy contento la obtención de las medallas, lo que también genera vitrina con nuestros deportistas maulinos, para seguir incentivando la práctica sistemática del deporte, bajas las tasas de sedentarismo y obesidad. Destacar al IND como el principal apoyo del Team ParaChile, como así también, con el importante aporte e incentivo que recibieron los medallistas”.

EXPERIENCIA

Sobre lo que fue esta experiencia, Luis Flores, aseguró que: “Fue una experiencia única, estar con la familia, estar con el público local. Tener tribunas bastante llenas, escuchar las celebraciones de los puntos y cada término de partido”.

Con su gran presentación, Luis logró la clasificación a los Juegos Paralímpicos, que se desarrollarán en Paris 2024, por lo cual dijo: “La clasificación fue directa y no por ranking mundial como la última vez. Ahora hay que seguir avanzado y busca una medalla paralímpica que es mi próximo objetivo”.

Por otra parte, el oriundo de Yerbas Buenas dio un potente mensaje a personas que tengan algún grado de discapacidad: “Que se atrevan, que el deporte es muy lindo, que se conoce mucha gente, y se demuestra que podemos hacer cualquier cosa. Tener una discapacidad no te hace ni más ni menos que el resto y que se pueden lograr muchas cosas con tiempo, con trabajo, con esfuerzo y tal como lo hice yo, ellos también pueden llegar a competencias y es cosa de proponérselo y no hay límites que no se puedan superar”.

Además de los hermanos Mansilla y de Luis Flores, los maulinos presentes fueron en el atletismo, Francisca Mardones (Talca) y Franchesca Espinoza (Cauquenes); en el básquetbol en silla de ruedas, Daniela Alegría (Talca); boccias, Cristóbal Aranda (Talca); fútbol ciego, Eduardo Ayala (Talca) y Sebastián Vergara (San Javier); fútbol PC, Darwin Díaz (Talca); Parapowerlifting, Diego Silva (Hualañé); paranatación, Williams Mattamala (Linares); tenis en silla de ruedas, Sofía Fuentes (Talca) y rugby en silla de Ruedas, Ariel Jara (Talca).