Deportes 24-08-2025

Maulinos se alistan para la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares

• Los Juegos Deportivos Escolares (JDE), son el evento de su categoría más importante de Chile, que reúne a establecimientos municipales, subvencionados y particulares de todo el país

En el Liceo Marta Donoso Espejo de Talca y con la presencia de diversas autoridades y representantes estudiantiles, se llevó a cabo la ceremonia de despedida y entrega de implementación para los deportistas y técnicos que representarán al Maule en la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares, que se desarrollará desde el 30 de agosto al 11 de septiembre en la región Metropolitana.

Estos Juegos, son convocados por el Ministerio del Deporte por medio del Instituto Nacional de Deportes, en conjunto con el Ministerio de Educación, los que buscan promover el desarrollo del deporte escolar en las etapas comunales, provinciales, regionales y a nivel nacional, proyectando a los mejores, a nivel sudamericano.

Tras el desarrollo de la ceremonia, el seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, señaló que “estamos felices por esta despedida e nuestros deportistas, delegación que representa lo más variado de la región, con representantes de Vichuquén, Villa Prat y Sagrada Familia, entre otras comunas más grandes, de colegios privados, particulares y subvencionados, lo que nos pone muy orgullosos y confiados de obtener grandes resultados”.

Por su parte, el Director Regional del IND del Maule, Zenén Valenzuela, añadió que “hay una cosa relevante en los resultados de cualquier ser humano y es el producto del trabajo de todos los vinculados para que esta iniciativa tenga buenos resultados para la región. Esta ceremonia lo que hace es idealizar lo que pueden alcanzar estos deportistas, en cuanto a los resultados deportivos. Nos sentimos orgullosos de ellos, de sus familias, de sus instituciones y para nosotros como IND. Esperamos tener un buen desempeño tanto en lo deportivo como en el comportamiento de nuestra delegación”.

Las sedes de los eventos regionales en este 2025 fueron Talca, San Clemente, Teno, Molina, Curicó y Linares, donde el trabajo mancomunado entre el IND, los encargados de los departamentos extraescolares de las distintas municipalidades de la región del Maule, corporaciones deportivas y servicios locales de educación a través de las cuatro redes provinciales de coordinación de los juegos, permitieron que esta instancia se transforme en una verdadera fiesta del deporte.

Para esta versión de los JDE regionales, se consideraron las disciplinas de ajedrez, atletismo, atletismo adaptado, balonmano, básquetbol, ciclismo, futsal, judo, natación, tenis de mesa y vóleibol, en la categoría sub-14 que van desde los 12 hasta los 14 años de edad, donde los mejores de la región, recibieron en esta jornada, la indumentaria que los distingue como embajadores del Maule para competir en la cita nacional.

En 2024, la etapa Nacional fue desarrollada íntegramente en la región Metropolitana, como gran legado de las instalaciones que dejaron de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023, cuyos ganadores sacaron pasajes para representar a Chile a nivel sudamericano en Bucaramanga, Colombia y que este año, se llevarán a cabo definitivamente en Paraguay, la primera semana de diciembre.

DEPORTISTAS

La delegación regional para esta Final Nacional de los JDE sub-14 está compuesta por 216 personas entre deportistas, técnicos y profesionales, dentro de ellas destaca Antonia Honorato, estudiante del colegio La Salle de Talca y seleccionada de ajedrez, aunque además es refuerzo en el básquetbol del Colegio Montessori, quien señaló que “este doble desafío es un orgullo, porque llegar al Nacional significó mucho sacrificio, con etapas difíciles desde el nivel comunal. Mi desafío personal y grupal es dar lo mejor para llegar a una etapa sudamericana”.

Lo propio para el deportista de tenis de mesa y del atletismo talquino, Tomás Bustos del Liceo Bicentenario Oriente de Talca, que aseguró que “fue difícil conllevar las disciplinas, pero gracias al profesor y a los compañeros llegué a estar acá. El tenis de mesa lo llevo practicando hace tiempo y lo del atletismo también se me dio, así que orgulloso y espero que a todos nos vaya bien y ganar alguna medalla para región”.

Por su parte, Joaquín Villegas, del Liceo Deportivo Luis Cruz Martínez de Curicó y representante del futsal, indicó que fue un “proceso largo, duro y difícil, con rivales muy buenos. Somos unidos y como la unión hace la fuerza, confiamos en estar dentro de los mejores tres a nivel nacional. Tenemos disciplina y constancia para lograr nuestros objetivos”.

La seleccionada nacional sub-13 e integrante del representante maulino de balonmano para el Nacional, Sofía Tepper, reflexionó que “la fase regional fue una gran experiencia junto a mis compañeras, aunque fue difícil matizar los estudios y el deporte, pero con muchas ganas de lograr cosas importantes”.

Vale la pena considerar, que además del Mundial de Fútbol Masculino Sub-20, que tendrá a Talca como una sus sedes, la región del Maule se prepara para recibir la versión 2025 de los Juegos Binacionales de Integración Andina, Cristo Redentor, es por ello que en la ceremonia marcó presencia Maulito, la mascota oficial de este evento deportivo internacional a desarrollarse en noviembre de este año.

