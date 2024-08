Deportes 23-08-2024

Maximiliano Cerato: “Ojalá pueda llegar al partido del sábado ante Concón National”

Los albirrojos se han sacudido de las tres derrotas consecutivas y han tenido una semana con un solo objetivo que es ganar los tres puntos ante Concón National, este sábado desde las 17:30 horas .

Uno de los que quiere ser protagonista es Maximiliano Cerato , quien viene recuperándose de una lesión: “ gracias a Dios , hice una muy buena recuperación. No pude estar en los últimos encuentros , pero ya me reintegré con el plantel y me he sentido muy bien , esperamos ir sumando entrenamientos y estar en el partido del sábado y retomar la senda de triunfos .No hay margen de error , estamos necesitados de puntos para salir de las últimas posiciones . Todos los rivales son complicados , más aún en estos partidos finales donde las instituciones se juegan la permanencia en el profesionalismo . No hay que subestimar ningún elenco , nosotros debemos aplicar en la cancha lo que hemos trabajado en la semana .A pesar de las derrotas el grupo anímicamente es fuerte y unido , por eso vamos a entrar con todas las ganas de volver a la victoria . Confiamos en el plantel y en el cuerpo técnico que tenemos”.

VISITA

El miércoles el plantel tuvo la visita de los niños de la escuela rural Andrés Bello F-529 de San Juan . A pesar del frío, los estudiantes disfrutaron con los jugadores fotografiándose y solicitando autógrafos . Una retroalimentación sin duda donde los linarenses aprovecharon de llenarse de energía y motivación para lo que viene .

La profesora de este establecimiento educacional Scarlett Orellana, estaba muy feliz con esta visita y señaló: “mi curso es fanático del deporte y quedaron muy contentos con esta visita . Fue una linda experiencia , donde los niños compartieron con los jugadores , se sacaron fotografías y lo disfrutaron plenamente”.

ENTRADAS

Ya están a la venta las entradas para este partido catalogado de 6 puntos , porque es un rival directo . Los puntos de venta del ticket para el duelo de este sábado a las 17:30 horas son : Teatro Municipal , con horarios de 10:00 a 18:00 horas , el sábado hasta las 13:00 horas . Mientras que en el estadio hoy de 10:00 a 18:00 horas y mañana de 09:00 a 16:30 horas .

Los valores son los siguientes : Adultos Mayores , Niños y Discapacitados , 4 mil pesos ; Galería , 4 mil ; Socio Galería , 3mil ; Tribuna 5 mil ; Socio Tribuna , 4 mil y Block J 7 mil .

El encuentro de mañana será dirigido por Jorge Osses , en compañía de Wladimir Silva , Jaime Vera, y cuarto juez , Oscar Ávila .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo