Policial 12-01-2023

Mayor Miguel Cancino asumió como Comisario de Carabineros de Linares

- Viene precedido de una destacada labor operativa en comunas como La Granja y Coquimbo

Ayer, el mayor Miguel Cancino Páez, quien asumió como nuevo Comisario de Carabineros de Linares, tuvo su primer contacto con la prensa local, señalando que uno de sus objetivos “será trabajar en permanente contacto con la comunidad para abordar las temáticas de seguridad en el ámbito local”.

El Oficial viene precedido de una destacada labor operativa realizada en comunas como Coquimbo, La Serena y La Granja, respectivamente.

“He trabajado permanentemente en la calle y he tenido mucha interacción con la comunidad, que es lo que espero replicar acá en Linares, manteniendo una cercanía para solucionar los problemas en materia de seguridad”, indicó.

El Comisario agregó que “con los recursos que tenemos nuestra intención es aumentar los patrullajes para una correcta focalización de los sectores donde mayormente se producen los delitos en el contexto de comuna”.

En otro aspecto, el Mayor Cancino sostuvo que “lo que me motivó a estar en Linares es que tuve una infancia bonita acá con mi abuelo que era de esta zona. Además, me han hablado cosas muy positivas de la ciudad, así que espero cumplir una buena labor desde el punto de vista policial”.

Finalmente, resaltó el rol que cumplen los medios de comunicación “que siempre nos colaboran en lo que nosotros hacemos y nos ayudan a captar información acerca de lo que le preocupa a la opinión pública. Los medios nos apoyan en visibilizar muchas cosas que son parte del trabajo de Carabineros”.