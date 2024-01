Opinión 30-01-2024

Me creía inmortal hasta que…



Carlos Yáñez Olave, escritor





El día martes 23 de enero de 2024, los titulares de diario “El Heraldo” traían una triste noticia: “Falleció ex radio controlador y ex profesor Eduardo Díaz”.

Mi amigo y compañero de competencia en dominó, tenía tan solo 59 años; y su cultura general permitía escuchar sus intervenciones con respeto y admiración.



Su silencio eterno sucedió en la madrugada del 22 de enero, cuando la luna dialogaba con las estrellas, aumentando el rocío veraniego con aquellas lágrimas de sus seres queridos.

A las 14 horas del día 23, se ofició la misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. La mamá de Eduardo no gritaba llanto. Sus ojos bañaban su carita cubierta de pena y su alma nadaba en aquellas lágrimas silentes, que como espinas se clavaban en ella y en su corazón. La señora vestía de negro y el dolor también.



Cuando llegó el momento en que se desea la paz, la mamá de Eduardo se levantó de la primera banca, erguida, ocultando sus lágrimas y dolor, abrazando a casi toda la asistencia. No lloraba, pero si pedía la paz para todos quienes nos sorprendimos, ante tanta fortaleza y valentía.



Miguel Ángel Venegas se hizo presente en el podio, relatando sus sentimientos y amistad de tantos años, con nuestro amigo Eduardo Antonio. El silencio del interior de la urna, se escapó para flotar en el templo. El relato se escuchaba con voz respetuosa, profunda, describiendo aventuras con afecto y simpatía; sin buscar lágrimas ni dolor, trasladándonos cariñosamente al lugar de los hechos. Espontáneamente surgieron los aplausos de los presentes en la ceremonia.



Un sobrino del fallecido, destacó las bondades de su tío; sin ocultar el llanto dolorido, con la emoción de un ser querido que desata su amor por un familiar que ha callado su voz para siempre. Llegamos al camposanto, y aun no me convencía de la ausencia de Eduardo Antonio Díaz Torres.

Pasamos frente al mausoleo de la familia Yáñez Olave, y aunque no se crea, algo me obligó a mirar aquel espacio que espera mi llegada. Fácil decirlo, pero no aceptarlo. Me creía inmortal…



Junto a mi gran amigo Alfonso Astete, quedamos distantes de la sepultura que cubriría a Eduardo. Solo llegó a nuestros oídos, el ruido del material que caía sobre la urna.

Regresamos caminando lentamente y en silencio. Ya no iba con nosotros el cuerpo y las flores. Entonces desperté de aquella tragedia de tanto dolor, convenciéndome que Eduardo había muerto…la noche no fue de sueño. Larga pesadilla que a cada instante me repetía…que soy mortal.