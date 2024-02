Opinión 15-02-2024

Medidas cautelares III

El código procesal penal, dispone que el tribunal, para decretar la medida cautelar de prisión preventiva debe cumplir con lo que dispone el artículo 140 de ese compendio legal; por su parte el artículo 141 le señala al juez, en qué casos no debe decretarla, al decir “No se podrá ordenar la prisión preventiva”, cuando el delito imputado se sancione, únicamente, con penas pecuniarias o privativas de derechos; cuando se tratare de delitos de acción privada, y cuando el imputado se encontrare cumpliendo una pena privativa de libertad.

En este último caso, al cesar el cumplimiento efectivo de la pena, el fiscal o el querellante podrán solicitar anticipadamente, la prisión preventiva, a fin de que se aplique dicha medida en el momento que cese el cumplimiento efectivo de la pena anterior, prosiguiendo su encierro bajo prisión preventiva.

Con todo, el tribunal puede decretar la prisión preventiva si estima que el imputado incumplirá con su obligación de permanecer en el lugar del juicio hasta su término y presentarse a los actos del procedimiento como a la ejecución de la sentencia.

También el tribunal puede ordenar la prisión preventiva del imputado si éste no asiste a la audiencia del juicio oral, o a la de juicio simplificado, lo que hará en la misma audiencia, a petición del fiscal o del querellante.

La prisión preventiva, debe solicitarse, lo que generalmente ocurre en la audiencia de formalización de la investigación, pero también puede recabarse en la de preparación del juicio oral y en la misma audiencia de juicio; incluso puede pedirse durante toda la investigación, debiendo fijarse una audiencia especial para resolver la solicitud.

En todas las audiencias referidas deben estar presente, el imputado y su defensor, lo que constituye un requisito de validez; se oirá a quien solicita la medida, escuchando al defensor y a los demás intervinientes, que quisieren hacer uso de la palabra, como, también, al imputado.

Luego el tribunal pronuncia la resolución, que debe ser fundada, justificando su decisión, pudiendo ser modificada en cualquier estado del procedimiento.

Si la prisión preventiva se hubiere rechazado, se decretará posteriormente, en audiencia, si el tribunal estima que se justifica discutir nuevamente su procedencia.

El artículo 145 permite sustituir la prisión preventiva por alguna de las medidas que contempla el artículo 155 del código; y, transcurridos seis meses, desde que se hubiere ordenado la prisión preventiva o desde el último debate oral en que se decidió, el tribunal citará de oficio a una audiencia, con el fin de considerar su cesación o prolongación.

Si la prisión preventiva se hubiere impuesto, únicamente, para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento y a la eventual ejecución de la pena, el tribunal podrá autorizar su reemplazo por una caución económica suficiente, cuyo monto fijará.

En determinados delitos el imputado no podrá ser puesto en libertad mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que negó, sustituyó o revocó la prisión preventiva. El recurso de apelación que se interpusiere debe deducirse en la misma audiencia, gozando de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al tribunal de Alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil.

Si se dicta sentencia absolutoria, el tribunal pondrá término a la prisión preventiva, lo mismo cuando se decreta sobreseimiento definitivo o temporal, aunque dichas resoluciones no se encontraren ejecutoriadas.

El compendio legal a que hacemos referencia contempla otras medidas cautelares personales, “para garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, después de formalizada la investigación el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o la víctima, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas”, señalándose en el artículo 155 nueve medidas, siendo la primera “la privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado señalare, si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal”; pudiéndose imponer una o más de aquellas medidas, siendo habitual la imposición de más de una circunstancia.

Esta modalidad de privación de libertad, es otra forma de restricción de la libertad de movimiento.