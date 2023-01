Nacional 24-01-2023

Megaincendio: Autoridades vinculan _diversidad de realidades_ a demora en entrega de viviendas de emergencia en Viña



Justo antes de navidad un mega incendio afectó la Quebrada de las Siete Hermanas en la comuna de Viña del Mar. 114 hectáreas resultados quemadas y 379 viviendas siniestradas. De esas, 346 presentan un daño irreparable, cinco un daño mayor, 13 daño moderado y 5 daño leve.



Habiendo pasado más de un mes desde la catástrofe -que tiene a la comuna bajo estado de excepción- hay vecinos que acusan estar viviendo en carpas debido al atraso en la entrega de viviendas de emergencia por parte del gobierno central, regional o local. Esta jornada, durante la presentación del Plan de Reconstrucción, autoridades estatales respondieron a los cuestionamientos de los vecinos quienes además cuestionan que en algunos lugares sí se ha avanzado con las ayudas estatales y en otros no. Tatiana Rojas, subsecretaria de Vivienda, aseguró que "nosotros no nos estamos focalizando en un lugar o en otro. La aplicación de las fichas (del Ministerio de Desarrollo Social) se hicieron en orden bajo una estructura. Las fichas que aplicó el Ministerio de Vivienda que son para ver los daños también se hizo en todo el territorio". En esa misma línea se refirió el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien agregó que "nosotros desde el Ministerio partimos con la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia y nos preocupamos de que cada una de las familias no se quedará sin la ayuda del Bono de Recuperación. Y ahora nosotros nos ponemos a disposición para hacer una coordinación de la colaboración público privada, para eso ya se instaló una mesa que está revisando todos los aportes y dónde poder ayudar". La autoridad central dio paso a la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, quien ahondó en el tema. "La instalación de viviendas de emergencia, que son soluciones transitorias, requieren de ciertas condiciones para poder dotar de una línea base de estándar para los vecinos que van a recibir estas viviendas que a través de la Senapred (ex Onemi) hoy se entregan con kit de habitabilidad, incorpora baño, etc.", comenzó diciendo. De esta manera, explicó que una de las características del incendio es "la gran diversidad de realidades respecto de las zonas siniestradas. Algunas de ellas teníamos viviendas que eran de material ligero, otras viviendas que eran más sólidas, por tanto, requieren de distintos mecanismos para poder habilitar una vivienda de emergencia".