Opinión 26-09-2024

Mejora continua en la educación pública Rodrigo Egaña, director de la Dirección de Educación Pública



Hay buenas noticias en los datos presentados por la Agencia de la Calidad de la Educación

sobre los Servicios Locales de Educación Pública. Hay desafíos, pero también una mejora

continua y sistemática en los resultados



Chile se encuentra en una etapa transformadora para la educación pública. La

implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), establecida bajo la Ley

N° 21.040, ha sido un paso audaz para superar las limitaciones del antiguo sistema de

administración municipal. Este cambio estructural, aunque complejo, está mostrando

resultados que refuerzan nuestro compromiso con una educación pública de calidad.



Me detengo en los datos que presentó la Agencia de Calidad de la Educación la semana

pasada y que confirman el impacto positivo de esta reforma. Desde 2018, los SLEP han

demostrado mejoras significativas en los resultados de aprendizaje. Según el estudio, los

puntajes Simce en Lectura y Matemáticas, tanto en 4° básico como en II medio, han registrado

aumentos sustanciales en los establecimientos gestionados por los SLEP, particularmente en

2023. Por ejemplo, los puntajes de Matemáticas en II medio crecieron en promedio 6,36 puntos

entre 2022 y 2023.

Además, la brecha entre los establecimientos de SLEP y aquellos bajo administración

municipal o particular subvencionada se ha reducido. En 2023, los resultados muestran que,

en términos de nivel socioeconómico, los establecimientos SLEP ya no presentan diferencias

significativas con los de otras dependencias. Esta convergencia en los resultados es un claro

indicador del éxito de los SLEP en crear un entorno más equitativo para el aprendizaje.

Un aspecto clave para enfrentar estos desafíos ha sido la creación de redes de colaboración

entre los SLEP, que permiten compartir buenas prácticas y generar sinergias entre las distintas

comunidades educativas. Estas redes no solo fortalecen la cohesión entre las escuelas, sino

que también promueven la innovación y el aprendizaje mutuo, optimizando los recursos

disponibles y generando soluciones compartidas.



Sin embargo, no podemos perder de vista los desafíos que aún enfrentamos. El proceso de instalación de los SLEP ha revelado dificultades en la gestión administrativa y financiera, como la sobredotación de personal y la limitada flexibilidad presupuestaria, lo que ha dificultado la asignación de recursos de manera eficiente y ha afectado la capacidad para concentrarse plenamente en lo pedagógico. Además, las demandas de gestión financiera y la necesidad de armonizar indicadores y roles institucionales han generado una sobrecarga que requiere una mayor coordinación entre los actores involucrados en el sistema educativo.