sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 09-08-2025
    Mercado laboral al Debe
    Cualquiera sea el próximo gobierno, enfrentará el desafío de reducir el desempleo. Este ha sido afectado por múltiples factores: un menor crecimiento internacional, la irrupción desbordante de la inteligencia artificial, la permisología, y en el plano interno los aumentos del salario mínimo, la reforma de las 40 horas laborales, así como también las mayores contribuciones que impone la reforma previsional.
    Aunque estas últimas medidas tengan gradualidad, van imponiendo mayores costos a empresas pequeñas, que son menos complejas industrialmente y más intensivas en mano de obra. La economía aún no converge a un estadio más denso productivamente para resistir todas estas reformas en forma simultánea, y esto claramente resiente las posibilidades de subsistir a muchas empresas pequeñas y medianas con efectos negativos en el empleo. Si la economía no vuelve a crecer significativamente, ese problema se irá agravando y ya es un lastre para el próximo gobierno.

    Francisco Castañeda
    Economista y académico U.Central

    Freddy Mora

