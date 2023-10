Social 07-10-2023

Mes del Adulto Mayor: Consejos para una vejez más saludable



• La Escuela de Salud de AIEP incentiva a una vida más sana y activa entre las personas mayores de 60 años y entrega una guía de recomendaciones para tener un día a día de mejor calidad.





Actualmente nuestro país se encuentra en una etapa de envejecimiento poblacional y así lo avalan datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que muestran que el porcentaje de personas de 60 años y más que vive en Chile, respecto a la población total, aumentó al 18,1% en 2022 y se espera que en 2050 las personas mayores equivalgan al 32,1% de los chilenos.



El estudio denominado “Envejecimiento en Chile, evolución y características de las personas mayores” también reveló que la cantidad de personas en la cuarta edad (80 y más años) aumentaría más de tres veces su tamaño y representaría el 28,0% del total de personas mayores en 2050.



Ante estas reveladoras cifras y en el contexto del mes del Adulto Mayor, Tatiana Soto, directora de la Escuela de Salud de AIEP, señala que “es relevante que toda la sociedad esté consciente del aumento de este grupo etario y las consecuencias de estas proyecciones, para de esa forma poder enfrentar de mejor manera el envejecimiento de la población. Más allá de lo independiente y funcional que algunas personas lleguen a la etapa adulta de la vida, es innegable que para otros hay un deterioro que es natural y que hay que tomarlo como parte de proceso biológico normal”.



Para mantener una buena salud y tener una mejor vejez, la Escuela de Salud de AIEP, deja las siguientes recomendaciones:



Actividad física diaria. Es importante mantenerse físicamente activo para tener una musculatura y corazón fuerte. No tiene que ser un deporte de alto rendimiento, basta con caminatas constantes, entrenamientos funcionales, clases de baile o yoga, cualquier actividad que promueva el movimiento. Es relevante antes de comenzar cualquier ejercicio consultar con el médico para ver qué rutina funciona mejor según las capacidades individuales.



Nutrición saludable. Hay que poner atención a la alimentación según cada etapa de la vida, pero en la vejez puede ser más importante aún, pues las necesidades nutricionales cambian dependiendo del estado de cada persona. Pero en general se recomienda que en la tercera edad la dieta contenga alimentos ricos en vitaminas y grasas saludables como verduras, frutos secos, semillas, carnes magras y granos integrales. Evitando las grasas saturadas y alimentos ultraprocesados. Lo que se busca en este periodo es poder tener la mayor absorción de minerales y no causar problemas digestivos.



Mente activa y salud mental. Darle prioridad a la salud mental debería ser un objetivo durante toda la vida, pero todavía no tiene la preponderancia que se merece. Por eso en la edad adulta hay que buscar la manera de mejorar la actividad mental y el equilibrio interior, se pueden realizar actividades como meditación, relajación, talleres de desarrollo personal o que incentiven la creatividad. También es beneficioso unirse a grupos de viaje o de apoyo. No hay que olvidar que descansar y dormir bien contribuyen con una buena salud mental y física. Debemos considerar que hoy más de 200 mil personas tienen algún tipo de demencia en nuestro país, siendo el Alzheimer el más común.



Evitar riesgos innecesarios. También hay que ser consciente que existen riesgos y situaciones que se pueden evitar para mantener un buen estado en la vejez. Por ejemplo, dejar el cigarrillo o la ingesta excesiva de alcohol. Es bueno evaluar siempre las actividades, si subir un cerro puede dañar los tobillos o rodillas mejor no realizarlo y buscar otra actividad que se adecue a las capacidades personales. Por eso es bueno mantener los controles médicos regulares que evalúen el estado físico general.