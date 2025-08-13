Agricultura 13-08-2025

Mesa Apícola del Maule invita a visitar Feria de la Miel en Plaza de Armas de Talca que cumple 10 años



Este miércoles (hoy) se realizará la décima versión de la Feria Apícola en la plaza de Armas de Talca, con 20 stands que reunirá a productores y empresas apícolas de las 4 provincias de la región, quienes están preparando una exhibición especializada con degustaciones, cata de mieles y venta de un amplio número de productos de la colmena, desde miel hasta cosméticos.

Así lo informó la seremi de Agricultura, Claudia Ramos, en su calidad de presidenta de la Mesa Apícola del Maule, entidad público-privada que trabaja por el desarrollo del rubro en la región y que es la responsable del seminario y feria, ya tradicional en nuestra región. INDAP, las organizaciones apícolas y el CFT San Agustín apoyan el desarrollo de este evento que tiene por objetivo promover el consumo de la miel y visibilizar la actividad apícola en el Maule.

“Queremos invitar a todos los vecinos, los colegios, productores y asesores, a acercarse este miércoles a la Plaza de Armas de Talca para conocer el trabajo de los apicultores y para comprar sus productos. Somos región líder en cantidad de apicultores y de colmenas pero la mayor parte de la producción tiene como destino los mercados externos; aún hay mucho espacio para crecer dentro del consumo per cápita y además es importante que los consumidores conozcan de primera fuente lo que hacen los apicultores para que ese trabajo sea valorado por su gran relevancia para la salud humana y la de los ecosistemas”.

Los productores provienen de 12 comunas: Romeral, Teno, Licantén y Curicó; San Clemente y Pelarco; Linares, San Javier y Colbún; y Cauquenes, Pelluhue y Chanco.

Además de los stands de empresas habrá una cata de mieles del Maule donde los visitantes podrán votar por aquella que sea de su preferencia, y también los escolares podrán aprender sobre la vida de la colmena y los distintos productos que se obtienen de ella gracias a visitas guiadas por los apicultores.

La visita a la feria es gratuita y estará abierta solo este miércoles 13 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas en la plaza de Armas de Talca.

La Feria Apícola del Maule se enmarca dentro de las actividades por el Día de la Miel que en Chile se celebra cada 6 de agosto para promover el consumo de este super alimento lleno de bondades para la salud.





