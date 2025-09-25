Social 25-09-2025

Mesa Público - Privada “Energía Más Mujeres” Maule realizó su segunda sesión 2025 con reconocimiento “Sello Las Mujeres Suman”

- En la instancia, también se realizaron dos reconocimientos en marco de la iniciativa “Sello Las Mujeres Suman” del Ministerio de Energía.

Mediante un enfoque regional que tiene como objetivo consolidar la equidad de género en el sector energético, se realizó la segunda sesión 2025 de la Mesa Público- Privada “Energía Más Mujeres” en el Maule, para avanzar en conjunto en el territorio para disminuir las brechas de género en el sector energético, con empresas e instituciones que estén presentes en la región.



Durante la mesa se presentó como introducción el estudio "Brechas de Género y Derechos Humanos en el Sector Energético" enfocado en la participación laboral de mujeres en energía, además de una presentación respecto a las “Brechas de Capital Humano en el Sector de Biomasa con fines de Uso Térmico”.



Respecto a ello, la seremi de Energía, Erika Ubilla, indicó que “La mesa Público - Privada Energía más Mujeres es una instancia que el Ministerio de energía lleva a adelante a fin de disminuir las brechas e inequidades de género. Actualmente solo el 21,3% del sector es ocupado por mujeres y de este el mayor porcentaje está asociado a labores administrativas, esta mesa tiene por objetivo poder desarrollar un trabajo colaborativo que permitan atraer a las mujeres, jóvenes y niñas a formarse e insertarse en el sector energético, desarrollar un trabajo inclusivo con visón estratégica de equidad y transición justa a los nuevos desafíos de nuestra matriz energética”.



Dicha mesa, ha permitido configurar una hoja de ruta ministerial que orienta sus políticas, planes y programas a la entrega de una oferta programática amplia y que atienda a las necesidades de una ciudadanía cada vez más heterogénea, con especial énfasis en los grupos minoritarios, así como elevar su propio desempeño Institucional en materia de diversidad e inclusión.



SELLO “LAS MUJERES SUMAN”



En la instancia se realizaron dos reconocimientos en marco del “Sello Las Mujeres Suman” del Ministerio de Energía, siendo una de ellas la empresa Grenergy, la cual destaca en materia de equidad de género, trabajo territorial y desarrollo de capacidades locales en zonas rurales y con altos niveles de vulnerabilidad. Asimismo, se destacó la labor de la académica Gladys Arriagada, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule, por el trabajo que ha desarrollado en la casa de estudios y su contribución fundamentar para avanzar en materias energéticas.



En tanto, la seremi de Mujer y Equidad de Género (s), Daniela de la Jara, agregó que “quiero agradecer el trabajo realizado desde la Seremi de Energía, que ha visibilizado esfuerzos para poner en el centro el rol de las mujeres en este ámbito, empujando también la necesidad de avanzar en distintos aspectos relevantes para su vida diaria, como es la autonomía económica. Creemos que este es el paso necesario para seguir abriendo nuevos lugares, nuevos ámbitos para el desarrollo de las mujeres en el Maule”.



