Social 06-11-2026

Mesa Red Calle de Linares reforzará acciones para incentivar donaciones y apoyar a personas en situación de calle



- Durante el encuentro, encabezado por el delegado presidencial provincial, Christian González, se abordó la disminución de las donaciones que reciben las organizaciones sociales y la necesidad de generar nuevas instancias de colaboración y apoyo de la comunidad.



Con el objetivo de fortalecer el trabajo colaborativo y abordar las necesidades de las personas en situación de calle, se desarrolló una nueva sesión de la Mesa Red Calle en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Linares.

La jornada contó con la participación del delegado presidencial provincial, Christian González, y de la encargada del Departamento Social de la Delegación, Paula Rojas, quien mantiene un trabajo de articulación con las distintas instituciones y organizaciones sociales que brindan apoyo a las personas más vulnerables de la provincia.

En el encuentro participaron representantes de la Municipalidad de Linares, Hogar de Cristo, Ruta Social, Fundación Cáritas, Casa de la Misericordia, Residencia Familiar, Cruz Roja, Carabineros, voluntarios del comedor solidario Olla Nuestra Esperanza y Flavio Torres.

Una de las principales preocupaciones planteadas durante la reunión fue la disminución de las donaciones, situación que afecta directamente la labor que realizan las organizaciones y voluntarios que diariamente entregan alimentación, asistencia y acompañamiento a personas en situación de calle.

Frente a este escenario, se planteó la necesidad de organizar actividades e impulsar nuevas instancias que permitan reunir aportes y motivar la participación de la comunidad, involucrando a vecinos, empresas y distintos actores de la sociedad civil para fortalecer esta importante labor solidaria.

“Hoy tenemos organizaciones y voluntarios que realizan una tremenda labor, pero que necesitan del apoyo de todos para continuar. Las donaciones han disminuido y por eso queremos generar nuevas instancias que permitan movilizar a la comunidad y sumar esfuerzos. Como Delegación, junto a nuestro Departamento Social, queremos fortalecer esta mesa y contribuir a que esa ayuda llegue a quienes más la necesitan”, señaló el delegado presidencial provincial, Christian González.

Por su parte, la encargada del Departamento Social, Paula Rojas, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con las organizaciones, especialmente ante la necesidad de fortalecer las redes de apoyo y promover nuevas oportunidades de colaboración que permitan dar continuidad a su trabajo.

Finalmente, los participantes coincidieron en la importancia de dar mayor continuidad a la Mesa Red Calle, avanzando en la organización de actividades solidarias y acciones conjuntas que permitan incentivar las donaciones y sensibilizar a la comunidad sobre la realidad que enfrentan las personas en situación de calle en la provincia de Linares.

