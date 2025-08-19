Hoy
martes 19 de agosto del 2025
Nacional 19-08-2025
Meteorología pronostica aguanieve hacia el fin de semana en la zona oriente de la RM
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronostica en Cooperativa que el jueves llegará un sistema frontal a la zona centro del país, que traerá aguanieve al día siguiente a las comunas del sector oriente de la Región Metropolitana.
El fenómeno se extenderá hasta la madrugada de este viernes y "arribará con una masa de aire bastante fría", explicó a Cooperativa el meteorólogo Andrés Moncada.
"Por lo tanto, la isoterma cero va a caer a cerca de 900 metros en la Región Metropolitana y eso significa que va a caer aguanieve en las comunas del sector oriente y nieve en la precordillera", añadió el experto.
Sin embargo, añadió, solamente en una comuna caerá nieve: San José de Maipo.
