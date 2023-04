Opinión 21-04-2023

Método FORD: nuestro aliado en los negocios



Virginia Restrepo

Directora Ejecutiva eXp Realty Chile





Hay personas que tienen una habilidad increíble para mantener relaciones duraderas con sus clientes, algo que a veces es todo un arte. Pero, lo que es cierto, es que con disciplina y perseverancia, todos podemos lograrlo.

Así como hay algunos que pueden iniciar temas con desconocidos de la nada e hilvanar fácilmente, a otros no se nos hace tan fácil entablar conversaciones con las personas, pero desde que descubrí el método FORD, siento que es mucho más llevadero poder tener reuniones con desconocidos.

Y con Ford no nos referimos a la reconocida marca, sino que es un acrónimo en inglés de cuatro temas comunes de conversación que se pueden utilizar para establecer y mantener una comunicación efectiva con nuestros clientes.

F, de familia; O, de ocupación; R, de recreación y D, de sueños. Esos son cuatro temas con los cuales podemos entablar una comunicación y una relación con personas desconocidas, lo que nos puede abrir puertas en lo interpersonal y en el mundo de los negocios.

Preguntar sobre familias, amigos y personas importantes en la vida de la otra persona, así como también interesarnos en la profesión, el trabajo y lo laboral en general; los pasatiempos e intereses o los objetivos y metas a largo plazo nos permite tener temas de conversación comunes que crean puntos de conexión y entablar una comunicación más efectiva y significativa para la otra persona.

Y ojo, que no solo puede ser para los desconocidos, sino también para conocernos mejor entre familia, amigos y otros, y aseguro que, quien lo utilice, tendrá una excelente herramienta para la vida laboral y personal.