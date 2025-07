Opinión 17-07-2025

Mi compañero zorzal y yo



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno.





Traté de caminar mil veces

por el camino recorrido,

me pregunto si es tarde o temprano

antes que se descoloren mis esperanzas

de volver a encontrarte.

¡Qué dolor es no verte!

Tal vez llegué temprano o tarde

a nuestra cita de la vida

el camino de oro y plata

yace solitario y descolorido

tomo un puñado de tierra

con mis manos

le pregunto al oído

¿Hay marcas en ti?

De mis sueños… de sus huellas,

me responde su silencio

escucho el trinar de un zorzal

porque siempre se encuentra sólo

vuela de rama en rama

buscando un nido

canta solo… yo lloro solo

si el me comprendiera

como yo lo comprendo

… tal vez seríamos amigos

o ya lo somos

y yo no me ha dado cuenta

que está esperando privilegiado

para avisarme que ella

viene por el camino.

Solamente canta… canta solo

sé también que tiene amores

tal ve él y yo llegamos tarde a la cita

mueren las hojas, muere el día

mueren los amores

de los enamorados solos,

es una gran pena para él

… también para mí.

Mi esperanza se descolora

por el camino mil veces recorrido.