Crónica 11-10-2024

Michelle Bachelet destacó rol de las universidades en defensa de la democracia

La expresidenta dictó una clase magistral en el marco del proceso de autoevaluación institucional de la casa de estudios. Al respecto, el rector Carlos Torres dijo que esta instancia es una oportunidad para “demostrar ante la sociedad que somos lo que decimos ser”.



“Vivimos en una época de grandes transformaciones, y por lo mismo, de grandes incertidumbres”, expresó la expresidenta Michelle Bachelet Jeria al inicio de la clase magistral que dictó en la Universidad de Talca, en el marco del proceso de autoevaluación institucional de la casa de estudios.

En su presentación, la exmandataria se refirió a los aspectos que representan desafíos de la educación pública como la triple crisis planetaria la cual involucra el cambio climático, polución y pérdida de la biodiversidad, “es la amenaza más grande para la humanidad y aquí las universidades pueden jugar un papel fundamental, contribuyendo con investigación científica en la materia y propuestas”.

Destacó el desafío para seguir avanzando en la equidad de género. “En el espacio donde se crea el conocimiento es el lugar ideal para promover la importancia de no dejar fuera a la mitad de la población”, dijo. Advirtió, también, sobre el impacto de la Inteligencia Artificial, “hay que estar siempre conscientes de cuáles pueden ser los impactos, no sólo positivos, sino también negativos”.

Durante la instancia, la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó los grandes retos a los que se enfrenta la educación pública. "Las universidades tienen el rol fundamental de la defensa de nuestra democracia. Son encargadas, no sólo de formar profesionales de excelencia académica sino también ciudadanos y ciudadanas críticas, con valores firmes, que respeten y valoren el estado de derecho y los derechos humanos", expresó.

Al respecto, apuntó que las casas de estudio en sus programas de formación deben fortalecer una cultura que respete y promueva la democracia, “donde las personas aprendan a dialogar y discutir puntos divergentes en un marco de respeto, donde sean capaces de llegar a acuerdos, en pos de un bien superior y donde las discusiones no produzcan polarización”.

Recalcó que el acceso a una educación superior de calidad “no puede estar supeditado a la capacidad de pago de la familia, sino que tiene que ser un derecho para todas y todos sus estudiantes”.

Otro de los desafíos que señaló Bachelet es la pertinencia de las carreras y que se alineen con las demandas del mercado laboral. Así como también, el aporte al desarrollo regional a través de investigación científica y la vinculación con el medio. “Que no sea un espacio cerrado, sino que abierto a la comunidad donde se pueda fortalecer el tejido social de la región”, planteó.



AUTOEVALUACIÓN UTALCA

En relación al proceso de acreditación que enfrentará la Universidad de Talca, la ex mandataria dijo estar convencida que “la Universidad de Talca no se somete a la acreditación sólo porque así lo exige la ley o para reafirmar su prestigio a nivel nacional, sino que lo hace por su compromiso público y regional, por su vocación de excelencia y por la convicción de que las universidades estatales tienen una doble responsabilidad: con sus estudiantes y sus familias, y con la sociedad que deposita en ellas la misión de formar ciudadanos y ciudadanas, generar conocimiento, contribuir al desarrollo, cultivar las artes y las culturas, preservar el patrimonio y resguardar los valores de la democracia, la pluralidad, la equidad y la justicia.

En tanto, el rector de la casa de estudios, Carlos Torres Fuchslocher, abordó el proceso de autoevaluación institucional como una oportunidad. “Es nuestra ocasión para demostrar a la sociedad que somos lo que decimos ser”.

Agregó que este “es un proceso diferente a los anteriores debido a los nuevos estándares y criterios definidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Nos corresponde demostrar que hemos realizado los procesos para asegurar nuestra calidad y coherencia institucional, tanto en la investigación, formación, vinculación con el medio y la gestión institucional”.

Por su parte, Michelle Bachelet instó a la comunidad a participar activamente de este proceso: “las y los invito a participar, a expresar su opinión porque esa es la única forma que esta tremenda universidad siga mejorando la labor que realiza día a día. Todas y todos ustedes son esenciales para identificar las prioridades y fortalezas, pero también como toda discusión humana, las debilidades. Confío en que con todo el talento que hay aquí, la Universidad de Talca seguirá cumpliendo muchos años más y continuará contribuyendo al desarrollo de la región y de nuestro país”, finalizó la expresidenta.

La presencia de la expresidenta fue valorada por el rector Torres. “Su visión inclusiva y sus reformas han impactado profundamente la vida de miles de jóvenes y en nuestro sistema educativo. Nos honra y nos inspira su presencia en este día tan significativo para nuestra universidad”, afirmó.