Opinión 04-10-2023

Mientras tanto, la vida continúa…



Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro



Mientras tanto, la vida continúa sobre el planeta tierra, el verde maravilloso de los vegetales, el trinar de las aves escondidas entre las ramas de los árboles, la niebla que en ocasiones nos asusta y agrede, admirar el blanco purpurino que se dibuja hacia el oriente en mi cordillera majestuosa. Despedimos el invierno y asoma la primavera, benditos los niños recién nacidos, pues podrán aguardar con fortaleza los primeros meses de vida en un ambiente cálido y protegido, bendita humanidad, que apenas puede visualizar un control de la delincuencia despiadada que ataca sin remordimiento… Vivimos entre valores destacados y pérdida de la noción del respeto del otro, su derecho a la armonía en una existencia digna y libre del puñal que hiere el corazón.

Después de alcanzar el más allá, mientras la marca del destino nos apunta sigilosa, podemos distender el pensamiento en señal de paz y cordura. Cada tarea encomendada puede ser una nueva oportunidad de crecimiento personal, un modelo de diálogo con el semejante para articular realidades, que quizás aún no están disponibles, pero que se anuncian en el devenir de los tiempos. Vendrá la luz a corregir el tránsito pedestre, el sol radiante anuncia vida abundante, desprende sus rayos para iluminar la evolución, cual mandarina de color naranja, monedas tan pequeñas que no acuñan valor numeral, guerras furtivas que generan muerte y desolación.

Al parecer, el colapso social de nuestro mundo está mediado por la revolución tecnológica, era digital progresiva y a velocidad; pero, niños y jóvenes se extravían en el juego y las redes sociales sin aprovechar las capacidades de regular información y aprender a través de los recursos electrónicos. Entonces, no podemos asegurar la evolución de los próximos años, cuál será el horizonte de expectativas que organizarán nuestro tiempo libre y de ocio. Quizás deberemos volver tras nuestros pasos, atesorar las virtudes del pasado para construir el presente.

Al parecer, existe un patrón dibujado por tal mente brillante que sobrepasa lo consciente y real para situarnos en espacios inhabitables más allá de este planeta. Por tal, somos hijos de un nuevo tiempo, conquistadores de redes en fibra óptica, artífices digitales, ecos del pasado que se adormecen junto al calor de una noche templada para descansar desde nuestros sueños, en ocasiones, casi imposibles.

Aguardo comprensión, digito palabras dulces cual mermelada y manjar, me entrego a la búsqueda del destino último, un oasis en medio de tanta violencia desatada en las calles; de seguro, construiremos una mejor sociedad.