Nacional 30-08-2023

Millonaria deuda del Estado con clínicas: Ex autoridades urgen saldarla y califican de "impresentable" plan de pago de Dipres

Una "crítica" situación aqueja a las clínicas en el país producto de la deuda que mantienen los hospitales y Fonasa con los prestadores privados, la cual -al 30 de junio de este año- ascendía a $382 mil millones, según cifras del gremio Clínicas de Chile. De acuerdo con los detallado por el gremio a Emol, ha habido acercamientos con el Ejecutivo para acodar una modalidad de pago, sin embargo recalcan que los propuesto por la Dirección de Presupuestos (Dipres) es "inaceptable", pues "consiste en pagar un 40% de la deuda en marzo de 2024 y, el resto, al final de la administración del Gobierno".

Lo anterior, sin ningún tipo de reajuste. Un complejo panorama que ha generado ruido en el Congreso, donde han apuntado a posibles problemas financieros o incluso quiebras que puedan presentar algunas clínicas. Y ahora, ex autoridades de salud entregaron su visión a Emol. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, comentó que de los casi $400 mil millones que el Estado adeuda a las clínicas, la mitad corresponde a deudas de los servicios de salud y el resto, directamente a Fonasa". Dicho eso, subrayó que estos montos "ponen en riesgo la continuidad de estos centros, por el monto y por el costo de la deuda, dado que la deuda se reconoce al valor en pesos cuando se facturó el servicio, teniendo, una parte de estos montos, una antigüedad superior a los tres años". En esta misma línea, el ex superintendente de Salud, Manuel Inostroza, sostuvo que "esta deuda demuestra lo peligroso que sería para el sistema de salud y en especial para los pacientes, que solo exista el Fonasa como único asegurador de los chilenos". "Es evidente que el Fonasa y su red de hospitales públicos no son capaces de atender a toda su población y garantizar sus derechos en salud", agregó.