Nacional 15-09-2023

Millonarias pérdidas por socavones: Corredora de seguros advierte que pólizas no contemplarían este evento

Luego del ultimo socavón, suman cuatro las torres evacuadas en Viña del Mar. Estamos hablando de los Edificos Kandinsky, Edificios Miramar Reñaca A y B y Edificio Santorini Norte, los que se encuentran con riesgo de derrumbe. Desde GPS Corredores de Seguros revelaron que los propietarios se verían expuestos a perder toda la inversión depositada en estas propiedades. Y es que, de acuerdo con un levantamiento realizado, señalaron que los propietarios de las tres comunidades en conjunto arriesgarían pérdidas de más de 1 millón de UF, es decir $36 mil millones por los daños producidos por los socavones en Concón.



El gerente general de GPS Corredores, Luis Alberto Alcalde, afirmó que "si bien la ley de copropiedad inmobiliaria obliga a las comunidades a contratar el seguro de incendio por los espacios comunes de estos y controlar que cada unidad tenga su propio seguro, los edificios afectados por los socavones en Concón no tendrían cobertura en caso de que la autoridad decrete la demolición de éstos". Alcalde agregó que "las pólizas de incendio utilizadas en el mercado asegurador chileno para cubrir estos riesgos otorgan cobertura de incendio, riesgos de la naturaleza (sismo opcional), inhabitabilidad y riesgos políticos. La cobertura de la póliza se activa siempre y cuando exista algún daño en el edificio asegurado de acuerdo con las cláusulas y condiciones insertas en la póliza vigente, lo que hasta el momento no se ha comprobado". El ejecutivo también aclaró que en caso de que existan daños o incluso llegue a producirse un derrumbe, "este evento podría o no tener cobertura, dependiendo de las diferentes visiones del origen del siniestro". Finalmente, desde la corredora se sumaron a las críticas contra el Ministerio de Obras Públicas. "Creemos que tienen una responsabilidad que han evadido. Evidentemente, la mantención en el colector de aguas ha perjudicado a una comunidad completa que hoy ve amenazada su habitabilidad y posterior cobertura por los daños que sufrieron. Probablemen