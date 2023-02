Crónica 25-02-2023

Millonario proyecto permitirá pavimentar más de 25 kilómetros en Curepto



Se trata de una iniciativa aprobada por el Consejo Regional del Maule que permitirá la conservación de la CCBB K-260, desde el kilómetro 21,6 hasta el 46,8 de la comuna de Curepto





La Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo, puso en Tabla del Consejo Regional una importante iniciativa para la comuna de Curepto y que tiene un monto de inversión de 5.252 millones de pesos.



El proyecto favorecerá a los habitantes de la comuna, mejorando la accesibilidad a sus fuentes de trabajo (predios agrícolas), fomentando el traslado y comercialización de sus productos, así también, el acceso a los centros educativos y de salud primaria, favoreciendo además el turismo y la conectividad a centros urbanos.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “aprobamos una importante iniciativa que se ha esperado por mucho tiempo en la comuna de Curepto, más de 5200 millones de pesos que van a permitir asfaltar 25 kilómetros aproximadamente de los distintos sectores de la comuna para darle dignidad a los vecinos que durante todos estos años han vivido comiendo polvo y además mejorar su calidad de vida. Para nosotros no hay diferencias, no hay comunas de primera o segunda y lo más importante es el trabajo en equipo que realizamos con nuestro alcalde y que va en beneficio de todos los vecinos y vecinas de Curepto”.



El proyecto contempla para los caminos, k-260, sector Rapilermo - Deuca, tramo km 21,6 al km 46,8 de la comuna de Curepto, como principales obras la ejecución de conservación mediante la aplicación de una solución básica consistente. Además, se contemplan estructuras de drenaje según trazado y pendientes del camino y elementos de seguridad vial, como la demarcación del pavimento y la colocación de tachas.





El alcalde de Curepto, René Concha, dijo que “Agradecer al Consejo Regional y en particular a nuestra Gobernadora que puso en Tabla el proyecto y le dio la prioridad, con ella habíamos recorrido el territorio y sabía de esta necesidad. Para nosotros es un proyecto histórico, 5252 millones es una cifra muy importante, muy relevante para el desarrollo de nuestra comuna, especialmente en un sector muy rural”.



Los beneficios de este proyecto serán: disminuir o eliminar el polvo generado por los vehículos, eliminar el efecto nocivo del polvo a los cultivos aledaños al camino, brindar una mejor calidad de vida a la gente que habita en el sector rural, menores efectos sobre el ambiente, crear condiciones propicias para el desarrollo local, proveer una superficie de rodadura pavimentada, confortable, menor cantidad de intervenciones de conservación y mejora la conectividad y accesos a centros urbanos importantes.