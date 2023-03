Nacional 14-03-2023

Minagri informa del primer caso de influenza aviar en la industria de carnes blancas y afirma que "no afecta en nada el consumo"

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció este lunes que la industria chilena de carnes blancas, registró ayer el primer caso de influenza aviar que afecta al sector comercial.



"Chile es el único caso de los países de la costa de las Américas, en que logramos en tres meses y medio tener sólo influenza aviar en la costa y en lo que se llama el traspatio; con casos focalizados, y no se había afectado el sector comercial por la seriedad de nuestra industria de carnes blancas y también por el despliegue del SAG y los propios actores han reconocido", sostuvo el secretario de Estado. El caso, detalló el ministro, ocurrió en un plantel comercial de aves reproductoras de Agrosuper, en la comuna de Rancagua, "y ese mismo día, a las 4 de las tarde se apersonó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en dicho plantel; a las 10 de la noche, en el laboratorio de Lo Aguirre, informó los resultados positivos y se procede al control de dicha zona". "No afecta en nada este caso el consumo de carnes blancas y de pollo. Queremos insistir, esta pandemia, esta gripe, se transmite por las excretas y saliva de las aves, y no en las carnes", subrayó Valenzuela. Asimismo, sostuvo que "cumpliendo los más altos estándares, con la seriedad de Chile, en nuestro compromiso con la OMSA (Organización Mundial de Salud Animal), se informa y se procede a cerrar la exportación. Estamos confiados que de aquí a un mes, cumplidos los 28 días en que hay protocolos respecto a observar los planteles, podamos ir recuperando paulatinamente la capacidad de exportación, porque tenemos acuerdos con la Unión Europea y con Estados Unidos, de que no se producen cierres totales y se empieza a normalizar por sectores". "Buscaremos conversar con México, Argentina, China, que son países con los cuales tenemos tanto vínculo de importación como de exportación de carnes blancas", sostuvo Valenzuela.