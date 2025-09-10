Nacional 10-09-2025

Mineduc defiende el SAE tras informe de Contraloría: "Es un sistema confiable y transparente"



Ante el informe de Contraloría General de la República (CGR) que detectó irregularidades en la plataforma de Sistema de Admisión Escolar (SAE), el Ministerio de Educación defendió la confiabilidad y transparencia del proceso con el fin de "transmitir tranquilidad a las familias". El ente contralor realizó un seguimiento a una revisión en 2023 del sistema y advirtió reparos, como que se pudo postular en la plataforma el RUT de una persona fallecida.

A través de un comunicado, el Mineduc sostuvo que "queremos transmitir tranquilidad a las familias que están participando del proceso 2026". "El SAE es un sistema confiable y transparente, con verificación de los datos de los postulantes y con un principio rector de igualdad ante la ley, que garantiza que ninguna familia sea excluida por razones socioeconómicas, ideológicas o culturales", aseguraron. Asimismo, sostuvieron que "tal como establece el artículo 7 de la Ley de Inclusión, la admisión a establecimientos financiados con recursos públicos se basa en criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios". "El Sistema de Admisión Escolar contempla un trabajo estrecho con varias instituciones del Estado, entre ellas el Registro Civil. En este contexto, en mayo de cada año, el Registro Civil entrega al Ministerio de Educación información correspondiente a niños, niñas y jóvenes del país entre los 4 y 21 años de edad que se utiliza como insumo para el funcionamiento de plataformas como la del Sistema de Admisión Escolar", explicó la cartera liderada por Nicolás Cataldo. En ese sentido, afirmaron que "las y los apoderados postulan en el mes de agosto a SAE. Al finalizar el proceso principal, que este año culminó el pasado 28 de agosto, el Ministerio chequea nuevamente los datos de las y los apoderados que ingresaron a la plataforma y los de sus estudiantes, asegurando la correcta validación de la información (nombres y RUT)". Añadieron también que "los resultados de la asignación del periodo principal se publicarán el 15 de octubre y las familias tendrán hasta el 21 del mismo mes para aceptar, rechazar o activar listas de espera respecto de las vacantes asignadas". "En tanto, entre el 12 y 19 de noviembre se realizará el periodo complementario de postulación de aquellas familias que no participaron del periodo principal o que no aceptaron la asignación", informaron.

