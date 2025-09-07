Social 07-09-2025

Mineduc entrega $258 millones para Transporte Escolar Rurales la región

Una cifra récord de 258 millones de pesos entregó la secretaría ministerial de Educación del Maule a 19 proyectos de sostenedores municipales, 6 proyectos de establecimientos particulares subvencionados y uno al Servicio Local de Educación Pública, por concepto de apoyo al Transporte Escolar Rural (TER).



El titular de la cartera en el Maule, seremi(s) Cristian Bonfort Caro, explicó que los montos van desde los 3 a los 13 millones de pesos y beneficiarán a 6 mil 162 estudiantes de todos los niveles educativos como un apoyo a los municipios y sostenedores de establecimientos particular subvencionados.



El propio seremi viajó a tres comunas, Villa Alegre, Hualañé, y Molina, para firmar junto a los alcaldes los convenios que formalizarán la entrega de los fondos.





Este beneficio se otorgó a comunas que poseen un porcentaje de ruralidad igual o mayor que el 25% de su población. Dado que no todos los alumnos que habitan en estas comunas tienen problemas de movilización, el beneficio se entrega a través de los sostenedores, de manera que se priorice a estudiantes que tienen dificultades para transportarse.



USOS Y CONDICIONES



Los dineros que entregará Mineduc podrán utilizarse en arriendo de buses o minibuses para facilitar los viajes de los estudiantes, mantenciones para los buses que ya posean los municipios, ya sea que necesiten repuestos o se desee extender los recorridos para ampliar el servicio de traslado.



El beneficio del subsidio llega a sostenedores de establecimientos públicos y de particular subvencionados catalogados por Mineduc como rurales y los dineros no podrán ser destinados a gastos de personal, ni de remuneraciones. Tampoco está permitida la compra de vehículos de ningún tipo con parte o el total del aporte ministerial o cualquier otra convención que derive en la compra de éstos.



Los beneficiados son los municipios de: Río Claro, Pelarco, Villa Alegre, Longaví, Curepto, Retiro, Pencahue, Vichuquén, Yerbas Buenas, Rauco, Maule, San Clemente, Molina, Sagrada Familia, Romeral, Licantén, Teno, Hualañé, San Javier, el SLEP Maule Costa, y los sostenedores de establecimientos particular subvencionados, Agrupación Cultural La Purísima Montaña de Teno, Corporación Educacional Arturo Prat de Yerbas Buenas, Corporación Educacional Puertas Verdes de Constitución, Corporación Educacional Pablo de Rokha, Corporación Educacional Falcón Espinace, y la Entidad Individual Educacional Nehuén.





