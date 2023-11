Crónica 21-11-2023

Mineduc entrega más de $789 millones a liceos TP del Maule



El Ministerio de Educación adjudicó en la convocatoria 2023 para equipamiento de establecimientos de Educación Media Técnico Profesional (TP), un monto total de $789 millones 689 mil 971 pesos a 13 establecimientos maulinos.



Así informó el secretario regional ministerial (s) de Educación, Juan Pedro Muñoz, quien detalló que en la región los establecimientos beneficiados corresponden a 4 de administración delegada, 4 particular subvencionados, y 5 públicos. Ellos recibirán respectivamente, $121.308.490; $353.476.636, y $314.904.845.



El seremi agregó que a nivel nacional la convocatoria entregó $8.836.609.743 a 157 recintos entre particular subvencionados, públicos, Servicios Locales, y de administración delegada. Todos ellos podrán financiar la actualización y mejoras de equipamiento y habilitación en espacios formativos y de este modo apoyar el trabajo docente.



“El gobierno presidente Gabriel Boric ha propuesto al país un programa de transformaciones que apuntan a mejorar la vida de todos y todas y para eso buscamos avanzar hacia una educación técnico profesional que apoye el cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo, centrado principalmente en el bienestar de todos y todas y en armonía con el medio ambiente. Para ello también la educación TP es un espacio de formación integral para estudiantes, trabajadores y trabajadoras, donde construyen capacidades para abrir sus aspiraciones y de ahí construir al desarrollo sostenible del país y sus territorios. Obviamente que la educación TP debe vincularse directamente con la necesidad de los diversos territorios en que se desarrolla, no se trata solamente de los estudiantes que superen sus aprendizajes, sino ofrecerles la oportunidad de ponerse en el contexto, en las comunidades en las que participan. Para ello, el Ministerio de Educación al mando de nuestro presidente, Gabriel Boric, y nuestro ministro Nicolás Cataldo, ha propuesto una serie de inversiones en ámbitos de infraestructura, también a las áreas TP. Hemos entregado bastantes recursos a establecimientos educacionales TP porque es un deber del Estado, tener las mejores instalaciones para nuestros y nuestras estudiantes”, destacó Muñoz.



Los establecimientos de administración delegada beneficiados son el Instituto Politécnico Superior Egidio Rossi (Constitución), el Liceo Politécnico Juan Terrier Dailly (Curicó), el Liceo Agrícola Superior (Molina), y el Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz (Yerbas Buenas).



En cuanto a las unidades particular subvencionadas, se trata de el Colegio Politécnico Aquelarre (Teno), el liceo Agrícola Padre Alberto Hurtado, el colegio Leonardo Da Vinci (San Javier), y el Liceo Técnico Agrícola María Auxiliadora (Maule).



En el caso de los establecimientos públicos, son los liceos Ireneo Badilla (Linares), Carlos Condell de la Haza (Talca), Bicentenario Polivalente (Rauco), Pedro Aguirre Cerda (Cauquenes), y Luis Edmundo Correa (Curepto)



En esta versión, los liceos TP pudieron incluir en la postulación la disposición de recursos para elementos tecnológicos, como computadores para las especialidades de Administración o Contabilidad, o sistemas de riego tecnificado para la especialidad Agropecuaria, además de las herramientas e instrumentos necesarios para el correcto desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la formación diferenciada técnico profesional.