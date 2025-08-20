Hoy
Mínimas de hasta 2 grados bajo cero se esperan en Santiago este fin de semana
En conversación con Lo Que Queda del Día, Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), señaló que el sistema frontal que se proyecta para este jueves en la zona central traerá no solo lluvias, sino también un brusco descenso de las temperaturas, que podría provocar nevadas en sectores precordilleranos y aguanieve en los valles de la Región Metropolitana e, incluso, en el interior de la Región de Coquimbo.
El meteorólogo explicó que este fenómeno se debe a la llegada de una masa de aire antártico que, empujada por vientos, se desplaza rápidamente de sur a norte. La masa de aire, que abarca desde Los Lagos hasta el sur de Coquimbo, es tan inestable que podría generar tormentas eléctricas desde el Biobío hacia el sur.
