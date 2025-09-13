Opinión 13-09-2025

Ministerio de Agricultura acepta renuncia de seremi del Maule

El Ministerio de Agricultura informa que se ha aceptado la renuncia voluntaria de la secretaria regional ministerial de la Región del Maule, Claudia Ramos Muñoz, la que se hará efectiva a partir del 15 de septiembre.



En tanto se designe a la nueva autoridad regional, ejercerá en calidad de subrogante el Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Juan Pablo López Aguilera.



El Ministerio de Agricultura agradece la labor desempeñada por la señora Claudia Ramos Muñoz y comunicará oportunamente el nombramiento de la nueva secretaria o secretario regional ministerial en la Región del Maule.

