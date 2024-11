Agricultura 24-11-2024

Ministerio de Agricultura destaca avance en el mercado apícola y llama a consumir más miel en el país

- El producto es conocido por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, gracias a compuestos como el peróxido de hidrógeno y los polifenoles. También puede aliviar la irritación de garganta, mejorar la digestión y reforzar el sistema inmunológico.



Con una muestra de preparaciones en que se dieron a conocer los beneficios de la miel, el ministerio de Agricultura, Esteban Valenzuela, hizo un llamado a consumir este producto, relevando, de paso, al mercado apícola nacional y mostrando los avances que este ha tenido en los últimos años.



El ministro destacó el alza que ha mostrado el consumo de miel en nuestro país y señaló que “Chile tiene una gran producción de miel, tenemos miles de apicultores, y casi medio millón de colmenas. Y la miel es un super producto, que no solo hay que asociarlo como un sustituto del azúcar, que es su uso más común, sino que, además, la miel es antibacteriana, tiene vitamina C, tiene capacidades antioxidantes, lo que permite, por cierto, una vida más prolongada y mejoras en la salud”.

Según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), el consumo de miel en Chile ha experimentado un notable incremento en los últimos años. En 2021 el consumo anual per cápita alcanzó los 700 gramos, un aumento significativo en comparación con los 98 gramos de 2004, 220 gramos de 2013 y 400 gramos de 2018. Este crecimiento se atribuye, en parte, a la pandemia de COVID-19, que impulsó a los/las chilenos a buscar alimentos naturales con propiedades medicinales y nutricionales. A pesar de este aumento, el consumo en Chile aún es inferior al de países europeos, donde el promedio supera el kilogramo anual.



En esta línea, el productor de miel de la región de O’Higgins, Ariel Solís de Sisay Ltda señaló que “la miel chilena es una de las mejores del mundo, es muy apreciada, tanto a nivel local, en términos de Latinoamérica, como internacional y mundial, así que tenemos un recurso natural, un recurso propio, que es súper importante, que es súper apreciado en otros países. Así que debemos, como país, como consumidores, darle esa relevancia”.



Otro ámbito relevante es el aumento que han mostrado las exportaciones de miel. Estas, al mes de octubre de 2024, han duplicado lo exportado a igual fecha del 2023, y a la fecha se registra 5.286 toneladas por un valor FOB de millones USD 13,3. Los precios promedios alcanzan USD 4,2/kilo en octubre 2024.



Alemania es el principal destino de la miel nacional con casi 80% del total del volumen exportado, le sigue como destino Estados Unidos con 6% y Francia con el 4%.



Respecto a las exportaciones, la subdirectora de Odepa, Daniela Acuña dijo que “se ha visto un aumento en el último año. Hoy en día tenemos cifras que duplican las del año pasado a la misma fecha, entre octubre de 2023 y octubre de 2024, con una exportación de 5.300 toneladas de miel y con un valor de US$ 13,3 millones. Además, es importante destacar que ha ido aumentando el consumo de en los últimos años y hoy en día tenemos alrededor de 700 gramos per cápita por año de consumo en Chile”.

CONSUMO DE MIEL

La forma más popular de consumo de miel en Chile es como endulzante natural en infusiones o batidos y con acompañamiento como frutas frescas o untada en pan y galletas. Se utiliza además en recetas dulces; en postres horneados, salsas y aderezos, en postres fríos y con frutos secos. También su consumo menos común es en recetas saladas; como marinadas y glaseadas, salsas y dips, así como también como aderezos para ensaladas



En cuanto al avance de la ley que está en el Congreso y que afecta al sector apícola, este cuerpo legal ya cuenta con tres Reglamentos del Minagri publicados en el Diario Oficial y cuatro resoluciones del SAG pronto a ser publicadas. Además, se encuentra en trámite una modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos por parte del Minsal. La instalación de la Ley se está haciendo progresivamente con un horizonte al 2026, fecha en que ya estaría completamente implementada.