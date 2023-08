Agricultura 29-08-2023

Ministerio de Agricultura estima 274 mil hectáreas afectadas y pérdidas por $904 mil millones por sistema en la zona centro sur



El ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, junto a la subsecretaria Ignacia Fernández, se reunieron con la directiva de la SNA liderada por su presidente Antonio Walker para dar cuenta de una afectación estimada realizada por el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren) del Ministerio de Agricultura, de 274.842 hectáreas afectadas entre las regiones de entre Valparaíso y Biobío, lo que equivale a una pérdida de $904 mil millones.

La actividad se llevó a cabo en el Ministerio de Agricultura y contó con la participación del ministro Esteban Valenzuela, las subsecretarías de Agricultura, Ignacia Fernández y de Economía, Javiera Petersen, además de los directores de Ciren, INIA, CNR y Odepa.

El ministro Valenzuela destacó el trabajo interministerial y dijo que “hemos conversado en profundidad con la subsecretaria Javiera Petersen de como dinamizamos los créditos Fogape con garantía estatal para la agricultura. El Ministerio de Economía accedió a colocar el sector agrícola como parte importante de este Fogape. Hay datos de 12.500 agricultores que ya lo han usado, pero se necesitan más, ya que la afectación a la agricultura, de ambos frentes, incluyendo la afectación de riego, bordes de ríos y bocatomas, estaos hablando de cifras que se acercan a los US$ 900 millones”.

En esta misma línea, el presidente de la SNA, Antonio Walker señaló que “hemos venido a pedir un financiamiento de emergencia, no un subsidio, sino que financiamiento con garantía estatal. Tenemos el FOGAPE y el Chile Apoya, que el ministro lo está revisando, estamos viendo el impacto que ha sufrido la agricultura respecto a otros sectores de la economía y también le hemos pedido al ministro que nos ayude a gestionar un FOGAES para la agricultura con el objeto de tener financiamiento para poner de pie a la agricultura, el agricultor no es sujeto de crédito hoy día porque ya tiene sus campos hipotecados y hoy ese mismo campo con el frente de mal tiempo se encuentra dañado”.

También Walker señaló que comparten el diagnóstico del ministerio ya que “este segundo frente de mal tiempo ha causado graves daños en los sectores rurales, graves daños también en la agricultura chilena, ha causado graves daños entre los trabajadores agrícolas, estamos hablando de un daño de más de US$ 1.000 millones, un diagnóstico bastante compartido con el Ministerio de Agricultura y aquí tenemos dos objetivos, uno poner la infraestructura hídrica de pie lo antes posible, porque tenemos que regar la última semana de septiembre o si no vamos a aumentar los daños de este frente de mal tiempo”.

El ministro Valenzuela se refirió al daño recibido por los agricultores y dijo que “se puede hablar de tres tercios en lo que hemos observado con Ciren y Odepa. Daño duro a la tierra y la producción, también en el riego, en los canales, todo aquello que afecta de manera fundamental y también hay perdida de forraje, de cultivos, daños a parte de la fruticultura y daños directo a la producción”.

“Se empiezan a entregar los bonos de recuperación económica ya la primera semana de septiembre y esta semana el ministerio de Agricultura comienza, una vez más, a distribuir forraje y alimentación a los animales”, agregó la autoridad del agro.