Agricultura 29-03-2025

Ministerio de Agricultura y Comisión Nacional de Riego inauguran obras de reconstrucción del canal Ventana por $540 millones en Maule

- Este proyecto, alojado en el río Teno, considera la automatización de seis compuertas, un desarenador para la remoción de sedimentos y un foso disipador para la disminución de velocidad. La obra beneficiará a 500 regantes de la pequeña agricultura local.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, junto al director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Wilson Ureta; el alcalde de la comuna de Teno, Wildo Farías, y autoridades locales del Maule encabezaron la inauguración de las obras de reconstrucción del Canal Ventana.

El ministro Valenzuela destacó la relevancia del canal para el desarrollo de la agricultura en la comuna, ya que permite el desarrollo de cultivos como frutales, hortalizas y viñedos. Así, la autoridad señaló que “la agricultura es el segundo pilar de la economía del país y en el Maule, si uno agrega lo que aporta INDAP, estamos hablando de más de $30.000 millones al año que se están invirtiendo en riego acá y en buenos proyectos de riego y Teno, por cierto, es parte de esta capital, de la agricultura y la fruticultura de la región”.

El Canal Ventana está ubicado en la comuna de Teno y es administrado por la Asociación de Canalistas del Canal Ventana. Se trata de un canal que ha sido fundamental para regular el flujo de agua en áreas de la comuna de Teno, y en los últimos años, se han implementado esfuerzos para mejorar su eficiencia y adaptar su infraestructura a los nuevos desafíos del cambio climático y la escasez de agua.

El director ejecutivo de la CNR, Wilson Ureta, resaltó que “esta obra en particular es un proyecto que está en el marco del Plan de Reconstrucción, pero que buscan estar mejor preparados para futuros eventos extremos y además facilitar el uso del canal y la bocatoma en particular. Son seis compuertas automatizadas que pueden ser usadas incluso con el celular, a horas de autolimpieza y de descarga al río en caso de crecida. Así que ayudan a que la agricultura sea más fácil, a estar mejor preparada hasta el momento extremo y a ahorrar agua que es lo más importante en esta región que ha sido azotada por el cambio climático”.

“Así que un buen ejemplo a seguir es parte de la obra que nosotros consideramos como CNR para la eficiencia hídrica acompañada con la obra de embalse que estamos impulsando junto al Ministerio de Obras Públicas en La Jaula y en Lontué. Así que muy contentos de poder mostrar lo que estamos desarrollando como gobierno”, agregó Ureta.

En cuanto a la provincia de Curicó el ministro Esteban Valenzuela señaló que “se logró con la DOH, después de muchos años de que no había inversión, mejorar las defensas más abajo, en Rauco, en Hualañé, en algunas áreas del Mataquito y también por el lado de Sagrada Familia. Así que trabajando para que este impulso de la provincia de Curicó siga creciendo”.