Ministerio de Desarrollo Social: el 98% de los postulantes del tercer proceso recibirán subsidio eléctrico en octubre
Se dieron a conocer los resultados del tercer proceso de postulación al subsidio eléctrico, correspondiente al segundo semestre de 2025, tras la cual se incorporaron casi 230 mil nuevos hogares a la nómina de beneficiados, es decir, el 98% del total de solicitudes recibidas.
Las regiones con mayor cantidad de nuevos beneficiarios son la Metropolitana (77.298), Valparaíso (24.475), Biobío (20.923), Maule (18.921) y La Araucanía (15.637).
Con cerca de 1.900.000 de hogares beneficiados, esta es la segunda política social con mayor cobertura después de la PGU. El 60% de los hogares que recibirán el subsidio son liderados por mujeres. En el 63% hay niños, niñas y adolescentes, o personas cuidadoras, o sujeto de cuidados y en el 51% viven con adultos mayores.
