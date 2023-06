Editorial 23-06-2023

Ministerio de Seguridad

Listo para cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputadas y Diputados, quedó el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, separando sus funciones del actual Ministerio del Interior. Ello, luego que la Sala del Senado despachara en particular el texto legal.

En primera instancia, la Sala despachó por 38 votos a favor y 5 abstenciones, todas las normas unánimes que no fueron objeto de indicaciones ni votaciones separadas.

Posteriormente, la Sala se pronunció sobre las solicitudes de votación separada, las normas con votación dividida, así como la norma transitoria, las que también se aprobaron por mayoría.



En la oportunidad se indicó que este ministerio debiera actuar como ente rector y articulador. También dio cuenta que dentro de la nueva estructura se generó también una figura comisionado o comisionada de seguridad en cada región.



Durante el debate, los parlamentarios afirmaron que si bien ésta no es una solución mágica sí es una ayuda importante", haciendo énfasis en la necesidad de que vaya acompañada de "una buena gestión, seria y responsable, buscando siempre el profesionalismo”.







Por otro lado, junto con apoyar esta "nueva institucionalidad que constituye un hito, tras largos años de discusión" manifestaron su esperanza de que las regiones también cuenten con "una estructura potente que facilite la acción" y que no existan eventuales colisiones de funciones de los futuros comisionados y comisionadas con los delegados y gobernadores en las regiones.