viernes 12 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 12-09-2025
    Ministerio de Seguridad Pública y Carabineros firman convenio contra el crimen organizado
    En la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile se desarrolló la firma de un importante convenio entre el Ministerio de Seguridad Pública y la policía uniformada, orientado al fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado en el país.
    La ceremonia estuvo encabezada por el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el Subsecretario de la cartera, Rafael Collado; y el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, quienes refrendaron la transferencia de recursos públicos destinados a la ejecución de la Política y Plan Nacional contra el Crimen Organizado 2025.
    El Ministro Cordero destacó que las transferencias ya alcanzan los 241 mil millones de pesos, los que permitirán fortalecer a diversas instituciones como Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Aduanas, la Dirección General de Movilización Nacional y la Directemar. En el caso de Carabineros, explicó que los recursos se concentrarán en dos áreas prioritarias: la renovación del parque vehicular para mejorar las condiciones de patrullaje y el fortalecimiento de las capacidades investigativas.
    Por su parte, el General Director Araya resaltó que este convenio es “una señal de confianza hacia instituciones policiales, no solo por la eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos, sino porque amplía nuestras capacidades operativas en beneficio directo de la comunidad”. Asimismo, agradeció la gestión del Ministerio de Seguridad Pública y subrayó que el aporte de nuevas tecnologías y herramientas representa “una respuesta concreta a la demanda ciudadana de más y mejor seguridad”.
    Con este hito administrativo, el Gobierno y Carabineros de Chile ratifican su compromiso conjunto de combatir de manera focalizada, profesional y eficaz a las organizaciones criminales que afectan a las familias chilenas, avanzando en la prevención, investigación, detención y desarticulación de estas estructuras ilícitas.
