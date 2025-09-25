Editorial 25-09-2025

Ministerio Público

Mejorar la persecución penal y modernizar la gestión institucional son parte de los ejes centrales del proyecto que busca fortalecer el Ministerio Público. La iniciativa despachada por la Comisión de Constitución, ahora será analizada por su par de Hacienda, debido a los recursos económicos que involucra.



El texto, aprobado en primer trámite por el Senado el 4 de marzo pasado, considera un importante aumento en la dotación del personal de la Fiscalía. Además, crea nuevas estructuras en su organización, así como nuevas atribuciones para el fiscal nacional.



Concretamente, la iniciativa amplía en 819 cargos la dotación del Ministerio Público en un plazo de cuatro años. De estos, 205 corresponden a nuevos fiscales, lo que permitirá llegar a un total de mil fiscales a nivel nacional.

El proyecto presentado por el Gobierno y que constituiría la mayor reforma al ente persecutor desde su creación, también contempla medidas para modernizar el modelo orgánico de la Fiscalía.



Para ello, propone crear el Sistema de Supervisión de la Persecución Penal. Su objetivo será velar por el cumplimiento de las instrucciones, así como por la calidad y oportunidad de la persecución penal. De tal modo, se espera mejorar las investigaciones y, en consecuencia, la confianza ciudadana.

