Crónica 21-07-2023

Ministra de la Reconstrucción encabezó en Linares reposición del servicio de trenes Linares-Talca-Santiago



La Ministra de Bienes Nacionales y de la Reconstrucción, Javiera Toro, junto al Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque. la Seremi de Transportes, Angélica Sáez y el Gerente General (i) de EFE Central, Guillermo Ramírez, dieron a conocer ayer al mediodía, los detalles de la reposición del servicio ferroviario entre Linares-Talca y Santiago.

Javiera Toro explicó que “esto es posible a beneficio de la Comunidad gracias a los trabajos de recuperación de infraestructura, del terraplén de acceso al puente Lircay, afectad a raíz del sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país. Y parte del proceso de Reconstrucción en el cual estamos realizando todos los esfuerzos para damnificados y sector productivo”.

“Tenemos excelentes noticias, ya que desde el 17 de julio, hemos retomado la operación de nuestro servicio desde Curicó hasta Linares, gracias a los trabajos realizados por el equipo de infraestructura, lo que nos permite operar con cuatro trenes hacia y desde el sur”, aseguró el Gerente General (i) de EFE Central Guillermo Ramírez.

Entre el 17 y el 31 de julio, los itinerarios para el tramo Santiago-Linares son:

-Domingo a Viernes:

Alameda Linares

8:00 am 6:40 am

16:30 am 16:40 pm -Sábado

Alameda Linares

9:30 am 8:10 am

16:30 pm 16:40 pm

Para los usuarios, se dispone de mayor información de los servicios, ingresando a www.efe.cl