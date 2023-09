Nacional 14-09-2023

Ministra de Obras Públicas: "Parece una locura tener 40 edificios sobre un sistema dunar"

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, admitió que el masivo desarrollo inmobiliario sobre las dunas de Viña del Mar "parece una locura" hoy en día, y remarcó que se investigarán las decisiones que llevaron a la densificación de la zona.

Después de que se generaran dos socavones en ese sector de Reñaca, se preguntó en El Diario de Cooperativa "cómo llegamos a tener cerca de 40 edificios construidos en la parte de las dunas que le corresponde a la comuna de Viña del Mar, porque en Concón no hay construcciones".

Si bien dijo que "no tengo idea" de cómo ocurrió, recordó que "antes eso era un santuario de la naturaleza que se fue modificando, achicando, y hay que revisar eso; hay investigaciones anunciadas para ver cómo llegamos a esta situación de tener construido todo eso sobre un sistema dunar, que al mirarlo hoy parece una locura".

Sobre esta ruptura en particular, apuntó que en estos momentos "no puedo responder quién se hace responsable", y por tanto, su cartera está enfocada en reparar el colector de aguas lluvias que colapsó con el sistema frontal de fines de agosto.

López insistió que "se autorizaron desarrollos inmobiliarios que yo creo que son el fundamento principal de la situación que estamos viviendo", y que la capacidad del colector al momento de las precipitaciones se revelará "cuando termine la investigación interna del ministerio".

Esta acción "tiene por objeto reconstituir la historia del colector: cuándo se construyó, cómo fue el diseño original, qué se fue agregando a medida que pasó el tiempo de otros desarrollos inmobiliarios, y poder ver qué se autorizó, cómo, y conocer las responsabilidades internas", acotó.