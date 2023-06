Política 27-06-2023

Ministra de Obras Públicas y Alcalde de San Javier inspeccionaron puentes de la comuna

Hasta la ruta L30M donde se ubica el puente sobre el Río Loncomilla, llegó la Ministra de Obras Públicas Jessica López Saffie, junto al alcalde Jorge Silva Sepúlveda, autoridades regionales y el encargado de emergencia de San Javier, Aquiles Vergara Murga, para evaluar la situación.

La preocupación de autoridades locales nace por el aumento significativo de los caudales producto de las lluvias y del vertimiento de aguas desde embalses.

“Bueno ya han bajado los caudales y los expertos del ministerio de Obras Públicas y de Vialidad han estado mirando los Puentes, se ven bien, no hay recomendación de suspender el tránsito en ningún sentido. Los Puentes se ven súper sólidos, sus bases, sus fundamentos, los pilares, los estribos y la superficie también”, dijo la Ministra del MOP Jessica López Saffie.

Durante todos estos días, gran cantidad de personas se acercaron a mirar con temor el aumento del caudal. Y es que el viaducto sirve a la ruta productiva y turista conectando a San Javier con Constitución, Cauquenes, Pelluhue, entre otras.

“Esta revisión nos deja más tranquilos, estábamos preocupados porque hace muchos años que no se desbordaba de esta forma el río hacia los puentes Gemelos. Recuerden ustedes que además el Puente Loncomilla cayó el año 2004 y ese recuerdo quedó en la memoria de los vecinos de este sector, que veían con preocupación el aumento del caudal”, señaló el alcalde Jorge Silva Sepúlveda.

Respecto de las rutas, puentes, e infraestructura dañada en el Maule, la Ministra del MOP agregó que, “no es que esté pasando la emergencia, pero está bajando un poco y para los próximos días está pronosticado sin lluvias. Eso nos dará un respiro para seguir adelante con los procesos de revisión y diagnósticos apropiados, ya que mientras no baje el agua, hay muchos puentes y caminos que no podemos inspeccionar. Tenemos que esperar para empezar hacer los trabajos de recuperación de la conectividad total de la región del Maule”.