Crónica 17-02-2023

Ministra Jara por incendios en el Maule: “Estamos pidiendo a la población que tome muchas medidas para evitar nuevos focos”



La secretaria de Estado, enlace del Gobierno en la Región del Maule por los incendios, encabezó además una reunión con el gabinete regional, acompañada por el delegado presidencial, Humberto Aqueveque. Talca, 16 de febrero de 2023.



La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, participó este jueves de su primera reunión en el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel nacional, en su rol de enlace presidencial del Maule, cargo que asumió ayer tras arribar a la zona en el marco de los incendios que afectan a la región.

La secretaria de Estado estuvo acompañada en la instancia por el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, y la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, además del director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Carlos Bernales, y su par de la Corporación Nacional Forestal, Aliro Gascón. También participaron representantes de las Fuerzas Armadas y de Bomberos de la zona.

Tras la instancia, las autoridades hicieron un llamado a la prevención ante las mayores temperaturas que se registrarán estos días. En ese sentido, la ministra enfatizó que el incendio de Río Blanco, en la comuna de Longaví, se encuentra todavía activo.

“En los próximos días se anuncian altas temperaturas y también viento, por lo que estamos pidiendo a la población que tome muchas medidas de precaución para que no se generen nuevos focos de incendio y podamos concentrarnos en el combate de la emergencia en Río Blanco, a efecto de tener prontamente toda su contención y extinción”, dijo la titular de Trabajo.

Además, anunció que se reunirá con el alcalde de dicha comuna, Cristián Menchaca, y que se han dispuesto de nuevos recursos para enfrentar el incendio. “Nos vamos a trasladar, en conjunto con el delegado presidencial, a la comuna de Longaví para reunirnos con su alcalde. Se han requerido y se han puesto a disposición mayores recursos para su combate. Quisiéramos señalar que ha llegado el día de ayer una brigada brasileña que, en conjunto con la brigada forestal de españoles, han hecho un gran aporte en materia de ayuda internacional para el combate de los incendios, así como también la generación de dos brigadas nocturnas. Estamos con 11 helicópteros en la zona, 11 brigadas que están combatiendo directamente el incendio, cuatro aviones y realizamos un requerimiento a nivel central para poder continuar enfrentando la emergencia”, acotó.

Por su parte, el delegado presidencial del Maule, Humberto Aqueveque, comentó que “nos hemos reunido con todo el gabinete regional, desde donde hemos generado una comisión de rehabilitación regional para ir en ayuda de las zonas de catástrofe. Tenemos una baja afectación de las hectáreas forestales y debemos catastrar a qué producción corresponde para generar la ayuda lo más rápido posible, tanto para usuarios Indap como no Indap. Hemos despachado el decreto de emergencia agrícola y estamos a la espera de la firma por parte del ministro de Agricultura; así, también, estamos coordinando patrullajes por parte de Carabineros, PDI y Ejército, aun cuando no estamos en estado de excepción en nuestra región, estamos realizando estos patrullajes preventivos”.



Gabinete regional

Más temprano este miércoles, la ministra Jara y el delegado Aqueveque encabezaron una reunión del gabinete regional.

En la oportunidad, seremis presentaron en detalle a la secretaria de Estado las medidas que se han adoptado para combatir la emergencia. Durante la tarde de hoy, la ministra visitará el puesto de mando de Río Blanco, en la comuna de Longaví, para realizar la recepción de los brigadistas que combaten el incendio de dicho sector.