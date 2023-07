Social 20-07-2023

Ministra Ximena Aguilera visita estudiantes de Talca para donar árboles nativos a establecimiento promotor de Salud



Durante la mañana de este miércoles, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, visitó la Escuela Básica Talca para conocer este establecimiento y, en forma especial, a una de sus estudiantes, Monserrat Bustos, del cuarto año C, y a todos sus compañeros que conforman el grupo de “forjadores ambientales”.

Esta historia inició el año 2022, cuando Monserrat, junto a sus compañeros en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, deciden enviarle una carta a la Ministra de Salud para solicitarle que les regalara unos árboles, tales como el peumo. Así es como esta carta llega a manos de la ministra y ella les responde, de su puño y letra, señalándoles, entre otras cosas, que en el transcurso del presente año vendrá a conocerla y le traerá los árboles solicitados.

Sobre esta actividad, se refirió la ministra de Salud, Ximena Aguilera, e indicó que “para mí, como ministra de Salud, es una actividad muy placentera, el poder venir a esta escuela desde donde había recibido una carta de Monserrat e Isabel. Carta que se las contesté y realizamos la gestión para poder conseguir estos árboles”. Además, añadió: “creo que esto es una bonita oportunidad para resaltar los vínculos entre educación y salud. El mejorar la educación de la población, redunda directamente en un mejor nivel de salud, y eso se comprende directamente cuando uno ve la carta de Monserrat, donde ella me argumenta que necesita árboles para una mejor salud del planeta, pero también para mejorar la salud de todos nosotros”.

Una de las alumnas gestoras de enviarle una carta a la ministra, fue Monserrat Bustos, quien en relación a esta visita, señaló: “fue muy bakan que la ministra respondiera mi carta y, al leerla, supe que iba a venir y junto a mis compañeros estábamos esperando su visita (…) nuestra petición fue que nos trajera de regalo unos peumos para poder plantarlos, ya que una de sus características es que sus raíces crecen hacia abajo y sirven para plantarlos en las veredas, plazas y calles, porque sus raíces no las dañarán y tampoco a las cañerías del agua”.

Por su parte, la directora de la Escuela Básica Talca, Maritza Varela, indicó que “nos llamó bastante la atención que una alta autoridad de la república se haya dado el tiempo de leer la carta de una pequeña, y la haya podido responder de su puño y letra. Por lo tanto, estamos muy contentos y agradecidos de esta instancia y de la visita de la ministra Aguilera a nuestra escuela”.

Esta actividad, además, contó con la participación de la seremi de Salud del Maule, Gloria Icaza; y Marta Caro, directora del Servicio de Salud del Maule, entre otras autoridades locales, además de equipos directivos y docentes del establecimiento educacional anfitrión.