Social 23-08-2024

Ministro Carlos Montes encabezó inauguración del conjunto habitacional Parque del Sol II en Linares

“Para nosotros y nosotras, este sueño se materializa hoy en todas sus dimensiones. En la ilusión de nuestros antepasados, quienes no pudieron lograrlo, en un buen vivir en el presente y en un mejor futuro para nuestra generación”. Así expresó su felicidad la dirigente, Camila Chandía, en representación de las 159 familias que hoy recibieron las llaves de su casa propia, luego que esta jornada se inaugurara el conjunto habitacional Parque del Sol 2, en la comuna de Linares, en una ceremonia encabezada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.



Este hito no solo llenó de alegría a las familias presentes, sino que implicó que la región del Maule superara el 80% de su meta del Plan de Emergencia Habitacional, que compromete terminar 16.667 viviendas durante el actual periodo de gobierno. Asimismo, esta inauguración permitió que se sobrepasara la meta comunal, habiéndose cumplido con la entrega de 1.488 soluciones habitacionales en Linares.



Al respecto, el ministro Carlos Montes destacó que “la meta está bastante avanzada, estamos muy contentos y quiero decirles que estos son los objetivos que el Presidente Boric se planteó en política de vivienda. No hacemos demagogia, no estamos en condiciones de responder a las 650 mil familias que no tienen vivienda, porque no se puede hacer en un solo gobierno. Por eso es fundamental que el déficit habitacional sea abordado como una política de Estado, en sucesivos gobiernos”.



Asimismo, el secretario de Estado valoró el trabajo mancomunado entre las autoridades y servicios del Estado en la región, relevando igualmente la labor de la colaboración público-privada. “Aquí se confirma que en esta región hay un conjunto de empresarios que hacen las cosas bien y en tiempos más cortos”, indicó.



Por su parte, la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, le expresó a las familias beneficiarias que “si hoy les estamos entregando las llaves de su casa, tienen que ser capaces de construir una comunidad, una familia, pero por sobre todas las cosas seguir trabajando unidos, porque vienen otros problemas y como Gobierno Regional los estaremos apoyando”.



En tanto, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, señaló que “esta política pública es una política de Estado, que requiere que se aúnen muchas voluntades. Y, en este caso, en estos tres comités que se conjugan en la entrega que tenemos hoy, eso ha pasado. Hoy empieza la tarea de creer que son vecinos, de conocerse y enfrentar los problemas juntos. Construir comunidad requiere de todos nosotros”.



Finalmente, el alcalde de la comuna, Mario Meza, resaltó que “todos los momentos son históricos, pero este momento tiene una connotación especial. Este hecho va a quedar grabado en el corazón y en la memoria colectiva de todos y cada uno, y particularmente de las familias que van a recibir sus llaves, el sueño de la casa propia”.



Esta inauguración corresponde a la etapa 2 del conjunto habitacional Parque del Sol, proyecto financiado a través del subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49). Cuenta con 159 casas con una superficie desde los 52 m2, con sala estar comedor, cocina, baño y dos dormitorios, además de proyección de ampliación para sumar un nuevo dormitorio. Asimismo, hay viviendas de un piso para personas con movilidad reducida. El proyecto incluye equipamiento, como dos salas multiuso de 101 m2, juegos infantiles, áreas verdes, bicicleteros, máquinas de ejercicios, entre otros.