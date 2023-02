Política 17-02-2023

Ministro de Justicia reavivó debate sobre el sistema notarial: La reforma es inevitable

Luis Cordero afirmó que se trata de suprimir exigencias que "no tienen sentido en la actualidad".





El ministro de Justicia, Luis Cordero, reactivó el debate sobre el sistema notarial, realizando un llamado a avanzar en la reforma que duerme en el Congreso desde hace cuatro años.

La iniciativa, que acumula 33 urgencias sumas y 26 solicitudes de discusión inmediata, busca adecuar precios de trámites que consistan en firmas sencillas, aumentar la cantidad de notarías disponibles, implementar tecnología para mayor rapidez y eficacia y modificar la norma que establece puestos de carácter vitalicio, entre otros puntos.

Cordero dijo que "sobre la notarización a mí me parece que hay bastante consenso. Para mí es difícil que alguien vote en contra de una idea que tiene que ver con suprimir exigencias que no tienen sentido en la actualidad".

"Sobre la reforma estructural, yo vuelvo a insistir, es una reforma que ha tenido su tiempo, me parece que el inminente cambio del modelo de gobierno judicial en Chile, producto del proceso constituyente, va a llegar inevitablemente a un cambio en el nombramiento de los auxiliares de administración de justicia, así que yo creo que es una reforma que es inevitable este año o el próximo", añadió el ministro.

El proyecto también incluye mayores facultades para el Registro Civil y el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros.

El conservador de bienes raíces de Santiago, Carlos Miranda, indicó que "hay que tomar en cuenta la opinión de los expertos y académicos, han sido 150 académicos de distintas universidades, de facultades de derecho del país, los que han manifestado alrededor de siete u ocho puntos de reparo al proyecto actualmente en tramitación, en lo que dice relación con modificaciones al reglamento conservatorio, al Código Civil y también en este caso con la figura del fidatario. Creemos que se debe escuchar a los expertos, hay que hacer una mesa técnica".

Para el presidente del Consejo Para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, "el ministro Cordero tiene razón", porque el sistema notarial "es caro, poco seguro, innecesario para muchísimos trámites y, al igual que los conservadores, genera un privilegio legal que hace muy mal al sistema, por la competencia y lobby que se hace para conseguir notarías y conservadores".

"Hay un tarifario que nadie respeta, a vista y paciencia de todo el mundo, y ya si se modernizara y se hiciera cumplir ese tarifario sería muy bueno. No debería ser difícil hacer los cambios si de verdad existe la voluntad política para ello", consideró.