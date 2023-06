Deportes 01-06-2023

Ministro Pizarro tras cortar la cinta en el renovado Estadio de Parral: "Para el gobierno es un orgullo poder impulsar mejoras de infraestructura deportiva"



Con buenas noticias llegó a esta región el ministro del Deporte, Jaime

Pizarro. En Parral inauguró las mejoras que se

hicieron en el recinto: cancha de pasto natural, renovación de canchas de

tenis, básquetbol, baños y camarines. Tras dar el puntapié inicial a un partido

de fútbol, continuó su viaje a Cauquenes, donde participó del "Día del

Desafío", un evento internacional que busca incentivar la práctica deportiva

en todos los lugares del mundo.

En medio de su agenda, hizo un espacio para hablar con El Heraldo de

Linares:

- ¿Cuál es el sentido de su visita a nuestra región?

Para nuestro ministerio es esencial, y una prioridad, recorrer el país para

incentivar la práctica del deporte. Hoy estamos acá, la semana pasada

estuvimos en Valparaíso realizando nuestra cuenta pública ciudadana, y

anteriormente hemos visitado un sinnúmero de ciudades. Es lo que

seguiremos haciendo. Rl desafío deportivo se encuentra en todos los

rincones del país.

Particularmente hoy he podido participar de dos grandes eventos de esta

region: el primero fue la ceremonia de inauguración del proyecto de

conservación del estadio en Parral. Más de 4.200 personas serán

beneficiadas con las mejoras, que ha significado una inversión cercana a los

1.590 millones de pesos.

Y en segundo lugar, he podido visitar el liceo Claudina Urrutia de Cauquenes,

donde hemos presenciado la actividad del Día del Desafío, un evento

internacional que se inició en Brasil y que busca incentivar la práctica

deportiva en todos los lugares del mundo. Allí pude compartir con

estudiantes, jugamos un ratito de tenis fútbol y apreciamos distintas muestras

de diversas disciplinas.

- ¿Cuál es el llamado a los vecinos y vecinas que se beneficiarán con

estas mejoras en infraestructura?

- Lo primero es decirle a los niños, a las niñas, adolescentes, jóvenes, adultos

y personas mayores, que disfruten y utilicen al máximo este tipo de espacios.

El deporte nos permite tener una vida saludable, tanto en lo físico, como en lo

que respecta a la salud mental. Su práctica promueve el compañerismo, la

perseverancia, el espíritu de superación y nos mantiene activos. Nos ayuda a

mejorar nuestros estados de ánimo, a disminuir el estrés.

- Como ministro, y para todo el gobierno del Presidente Boric, es un orgullo

poder contribuir en la mejora de infraestructura deportiva. Las canchas, los

gimnasios, son espacios seguros, formativos, donde nuestros hijos, nuestras

hijas pueden desarrollarse y mantenerse lejos de otros espacios más

riesgosos. Por lo mismo reitero el llamado a sacarle el jugo a este tipo de

instalaciones, y también a cuidarlas, para que todas las personas puedan

seguir aprovechando estos espacios.

- Las mejoras en infraestructura eran esperadas por los vecinos y

vecinas de Parral, ¿hay otras obras en mente proyectadas para la

comuna o la región?

- Nuestro trabajo como ministerio, en estrecha colaboración con el IND es

facilitar todo lo necesario para el desarrollo de la práctica deportiva en

nuestro país. Lo de Parral es una excelente noticia: son cerca de 12 mil

metros cuadrados que han sido mejorados y que hoy están a disposición de

la ciudadanía. Estamos hablando de más de 4.200 personas beneficiadas

directamente. Pero este es un trabajo que no para, y estaremos en contacto

permanente con nuestro seremi, con nuestro director regional del IND para

estar atentos a las necesidades que la región tenga, y ver cómo podemos

aportar.

- Ministro, tiene un desafío grande para este año: en octubre se realizarán

en Chile los Juegos Panamericanos y los ojos del continente estarán

volcados a nuestro país.

Efectivamente tenemos un lindo desafío como país. Pero no solo son los

Juegos Panamericanos, el desafío es doble porque también están los Juegos

Parapanamericanos, que se realizarán en noviembre. Estamos hablando del

evento multideportivo más importante de la historia del país. Solo comparado

con el Mundial de 1962, pero que fue un torneo que contemplaba solo el

fútbol. Acá estamos hablando de 41 países participantes, 39 deportes, cerca

de 60 disciplinas.

- La competencia se llama Santiago 2023, ¿eso significa que solo habrá

actividades en la capital?

¡No, para nada! Como le comentaba, para el ministerio y para este gobierno

es esencial la descentralización. Y si bien no habrá competencias en todas

las regiones, sí buscamos sacar el máximo provecho a todo el potencial que

la diversidad geográfica de Chile nos ofrece. Por ejemplo, acá en la región

vecina, se realizará la competencia de surf, aprovechando que Pichilemu

tiene una de las olas más apetecidas del mundo.

Y no es la única instancia que hemos abierto para la participación de

regiones. Para llevar a cabo este tipo de competencias, siempre, en todos los

países en que se realizan, es necesario contar con voluntarios y voluntarias

que puedan realizar diversas tareas. En el caso de nuestros Juegos serán 17

mil personas de todo Chile las que tendrán esta importante labor.

- Han sido años intensos para nuestro país, una fiesta de esta magnitud

nos viene muy bien

- Así es. Después de mucho tiempo de cuarentenas, de encierro, donde la

actividad física se vio mermada, hoy poder contar con cerca de 9 mil atletas

participando en simultáneo en nuestro país es un gran incentivo para la

juventud, para la ciudadanía en general. Queremos que los Juegos

Panamericanos y Parapanamericanos sean no solo una fiesta, queremos que

también sean un punto de encuentro, donde chilenos y chilenas se puedan

reunir, más allá de cualquier diferencia, y compartir de una experiencia

inolvidable.

- ¿Y qué tan probable es que Chile pueda ser organizador del Mundial de

fútbol de 2030?

Es un sueño en el que estamos trabajando seria y decididamente para que se

pueda concretar. Junto a Argentina, Uruguay y Paraguay, estamos trabajando

una postulación conjunta, para esa edición, que conmemorará los 100 años

de la primera Copa del Mundo que se disputó en la historia. Estamos

ilusionados, y avanzando con decisión. Precisamente esta semana dirigí un

seminario al que fueron invitados todos los municipios del país que estén

interesados en ser sede en caso de que ganemos la postulación. En él

explicamos los detalles, los requisitos. Fue una jornada muy provechosa.