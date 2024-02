Agricultura 08-02-2024

Ministro Valenzuela enfatiza que “no hay que dormirse en los laureles” ante altas temperaturas y amenaza de incendios forestales



La autoridad se encuentra desplegada en la región del Maule constatando en terreno trabajo de las brigadas de Conaf. Actualmente la región mantiene todos los focos de incendio controlados.





“No podemos dormirnos en los laureles, el trabajo de las autoridades locales y de la Conaf en la región del Maule ha permitido que el grueso de los incendios se controle antes de que sobrepasen las 5 hectáreas, e incendios muy amenazadores lograron ser contenidos gracias a los más de 400 brigadistas y las 10 aeronaves destinadas”, destacó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, tras visitar la central de incendios de Conaf Maqui1 del Maule.

Adicionalmente, el secretario de Estado realizó un llamado a reforzar los esfuerzos tanto del sector público como del privado para mantener las condiciones optimas para prevenir cualquier posible foco de incendio. “Lo que sí, debemos mejorar algunas cosas, hacer un llamado a las empresas eléctricas en la seguridad de los postes, la limpieza bajo el tendido eléctrico y lo pedimos con urgencia. Finalmente hacemos un llamado a la corresponsabilidad, se vuelven a repetir negligencias como un asado o una soldadura en el terreno y por eso llamamos a reforzar todo el trabajo preventivo”.

Por su parte el director ejecutivo de Conaf, Christian Little, destacó que “a nivel nacional estamos cerca de 55.000 hectáreas afectadas, el año pasado teníamos 380.000 hectáreas afectadas a la fecha, y eso demuestra lo que ha pasado acá, el combate oportuno, por eso hay que estar atentos sobre todo con estas altas temperaturas”.

Además, señaló que “acá en el maule hoy día, no tenemos incendios, están todos controlados, ha habido focos que han sido controlados. Estamos en una situación extrema de calor, tenemos una coordinación regional, para que en una situación de emergencia acudir, tenemos 400 brigadistas, que son los que apagan el fuego, con el apoyo de 10 aeronaves que están apostadas en esta región”.

Trabajo que fue destacado por el delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, quien señaló que “todo este trabajo ha sido constante, tenemos que hacer un reconocimiento a los brigadistas de Conaf, ya que tengamos esta disminución de hectáreas afectadas es gracias a ellos”.

Respecto de la afectación tanto de casas como de terrenos agrícolas, las autoridades informaron que se encuentran realizando los catastros necesarios para identificar a cada uno de los afectados y que se ha iniciado la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia.

“Hoy tenemos muchos funcionarios que están capacitados para tomar la ficha FIBE, no solamente se ha estado capacitando a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, sino que hay funcionaros de otros servicios públicos, desde el Gobierno Regional tenemos a más del 50% de los funcionarios capacitados, pero por el momento no ha sido necesario”, señaló la gobernadora del Maule, Cristina Bravo.

Finalmente, la seremi de Agricultura del Maule, Claudia Ramos explicó que actualmente se están gestionando la entrega de ayudas que corresponden a la emergencia anterior que afectó la región. “Las ayudas que se están gestionando responden a la temporada anterior de inundaciones, donde quedaron pendientes algunas bonificaciones que serán entregadas durante este mes. Respecto de los tipos de cultivos que han sido afectados, registramos 30 hectáreas de avena cerca de Curicó, pero se habla de 250 – 260 hectáreas agrícolas afectadas, pero eso es preliminar porque aún estamos levantando información desdelos municipios”.